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【兒童染疫】關日華指長期病患童染疫容易引發併發症　疫苗能起保護作用

社會 11:23 2022/09/14

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關日華指長期病患童染疫容易引發併發症，籲家長盡快帶子女打針。（資料圖片）

早前曾一度危殆留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部患有腦癇症10歲的染疫男童，昨（13日）已可自行呼吸、神智清醒，情況由危殆轉為嚴重，院方會為他進行磁力共振檢查。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，免疫系統較弱的兒童受感染後，或會引致急性腦炎等嚴重併發症。

關日華今日（14日）在一個電台節目表示，男童目前情況有改善，需等待磁力共振結果，確認腦部情況。他指，男童受感染後情況嚴重，有可能與腦癇症有關，因需服用止抽筋藥，免疫系統會較一般兒童差。

關日華指，免疫系統較弱的兒童受感染後，病毒有可能入侵腦部、心臟、肺部和腸道等，或會引致急性腦炎等嚴重併發症。

長期病患兒童一旦感染新冠病毒，像士兵打仗，病毒強過兒童本身，便容易被病毒入侵引發不同併發症。

他相信，男童已接種兩針新冠疫苗，雖然仍受感染，但相信疫苗起到幫助，情況持續向好，因此他呼籲家長盡快帶子女接種。

當局建議長期病患、免疫力弱的人士，接種第4針新冠疫苗，但並未適用於11歲以下兒童，關日華指，委員會將繼續討論是否擴展第4針接種年齡。

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責任編輯：李榮忠

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