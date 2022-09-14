【職場辛酸】30歲港男工作壓力大決定裸辭　媽媽一句話力撐兒子感動落淚

▲ 30歲港男工作壓力大決定裸辭，媽媽一句話力撐兒子。

工作辛苦，家人體諒支持是很重要。日前有網民分享，指自己工作壓力大，決定裸辭，告知母親後竟獲支持，並要他休息，令事主深受感動。不少網民都留言鼓勵事主，有人認為他要感恩有個好媽媽，也有人直言身體健康比工作更重要。

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據網上討論區「連登」，一名男網民日前發帖表示，上班為他帶來很大壓力，忍不住跟媽媽提到裸辭。事主憶述一講完就忍不住哭出來，反而獲得媽媽安慰：

呀媽話屋企又唔係等住你開飯....做得辛苦咪唔好做...休息下...聽完之後好感動

事主指，本身想找到新工作再辭職，自己剛滿30歲，本身想轉行又怕年齡會比較困難。但他指，自己最近吃睡都會想到公事，無時無刻都在想，完成控制不得，覺得如此下去工作會很不愉快。

帖文引來不少網民議論外，也有人分享自己的處境，鼓勵事主30歲轉行不算遲，又有人向事主打氣，著他保重，點擊睇更多留言：

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香港出名工時長，打工仔工作壓力大，難與個人生活取得平衡。根據美國2022年工作生活平衡調查發現，香港位居全球「工作過勞」城市第2名。而在「工作生活平衡城市」一項中，香港位居第93位，為全球排名倒數第8名城市。調查反映提高心理健康的重要性，呼籲勞工工作生活平衡狀況需要被積極維護。

自測12大過勞症狀

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾受訪表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足；睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。陳藝賢指出，腦中風、心律不正、肺部大動脈或細血管撕裂，都有機會引發猝死。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣