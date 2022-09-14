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【撤銷控罪】涉港鐵站外寫「光時」標語　無業男簽保守行為2年

社會 11:43 2022/09/14

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39歲無業男涉於2019年國慶日，在黃大仙港鐵站外地上寫上「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」口號。（資料圖片）

39歲無業男涉於2019年國慶日，在黃大仙港鐵站外地上寫上「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」口號，巡邏警員發現其鞋子沾上黃色油漆後將其拘捕，事隔近3年後被控1項刑事損壞罪。案件今（14日）於九龍城裁判法院提堂。控方接受案件以自簽保守行為處理，裁判官判被告以2,000元簽保，守行為24個月。

被告洪德益（39 歲，無業）被控1項刑事損壞罪，控罪指被告於2019年10月1日，在黃大仙港鐵站B3出口外，無合法辯解而損壞屬於領展資產管理有限公司的地面寫下「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

案情指，案發於2019年10月1日，有警員在進行反罪惡巡邏時，發現有人在地上寫上「五大訴求，缺一不可，光復香港，時代革命」口號，字體為金黃色。被告則在旁望着字句，鞋上沾了黃色油漆。警員對被告進行搜身，發現被告背包內藏有金黃色油漆及3柄油漆刷等物件。被告在警員查問下稱「乜係地下寫字犯法嘅咩」，其後被捕。

控方表示接受案件以自簽保守行為處理，為期24個月，被告亦同意處理方式，獲撤銷控罪。裁判官判被告自簽2,000元，守行為24個月。

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記者：梁錦麟

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