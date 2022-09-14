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【天氣翳侷】天文台料今日市區氣溫約36度　各區空氣污染持續

社會 11:58 2022/09/14

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本港地區下午及今晚天氣預測 天晴。( 陳靜儀攝)

天文台今日（ 14日）表示，本港繼續受乾燥的大陸氣流影響又曬又熱，酷熱天氣警告現正生效，預料最高氣溫上升到約36度。環保署預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，今日至下周一一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

環保署表示，在上午11時，各區的空氣質素健康指數介乎5至6，屬中健康風險級別。

根據9天氣預報，明天至周六天晴乾燥，日間酷熱，早晚有煙霞。展望下周初沿岸地區風勢微弱，高溫觸發的驟雨亦會影響該區。

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責任編輯：余思嵐

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