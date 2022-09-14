【毛孩是家人】夥樂隊All For One開騷捐助動物　鍾雨璇靠愛貓改善家人關係

▲ 鍾雨璇和樂隊All For One都是愛心主人。

大眾對愛護動物的信息雖愈加普及，但依然有不少照顧流浪貓狗的團體急需援助，10月13日於旺角麥花臣場館舉行《My Fellow寵物慈善演唱會》，由歌手鍾雨璇（O3）及樂隊All For One夥同黃劍文、《全民造星》姜仔等演出，打正旗號以幫助寵物為主題，門票收益將捐贈予大樹下善待動物庇護站，救助更多動物。

鍾雨璇（前名蘇慧恩）是愛心貓奴歌手，過去經常帶著其3歲的布偶貓「白雪雪」一同出鏡，試過一齊為寵物美容中心拍片，又在MV中亮相，對鏡頭絕不陌生。

▲ 鍾雨璇、All For One成員俊薰、Eric都是愛動物如家人。（攝影：黃建輝）

她笑言：「我有位朋友做動物傳心師，指『白雪雪』很喜歡上鏡，但不喜歡跟其他動物一起，更加講不用媽咪，即是我去陪同，自己一個就可以拍照，十分搞笑。」訪問當日O3帶著愛貓，而樂隊All For One成員Eric則抱著迷你比熊「米米」同來，一貓一狗相處融洽，拍攝順利，確實有明星相。

貓貓改善家庭關係

二人作為毛孩家長，對養寵物各有感受，亦很想藉音樂去宣揚愛護動物信息，今次除演出慈善音樂會，她們亦合唱了歌曲《Me Fellow》，道出人和寵物之間的暖心經歷。

有份創作歌曲的成員龔俊薰解釋：「其實人和動物相處，跟家人甚至戀人的關係沒有分別，所以歌詞都以擬人化去表達，除了要更加關愛動物，也要注重心靈溝通。」他指自己以前曾養一隻西摩犬，後來因要到外地生活，無奈要跟愛犬分開，故很明白那份形同家人的感受。

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O3對此大表認同，因為寵物亦改善了她的家庭關係。「以前父母常因一些瑣碎事而起磨擦，更經常吵架，但自從我養貓後，他們像多了個孫，大家經常都講貓的話題，有時自己工作很累，回到家中都會在客廳陪貓，家庭關係也變得和睦了。有時我跟男友鬧交，之後也是派『白雪雪』去哄對方，變了我們的『和事佬』。」

O3分享曾在工作時，聽過拍檔七師傅講過一件關於貓貓的經歷。「師傅曾因有事，把家中愛貓暫託在一對夫婦家中，結果因照顧貓貓，令本來正在鬧離婚的二人和好如初，最後師傅為了朋友的婚姻，更割愛把貓相贈。」

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面對生離死別

至於高大健碩的Eric，卻抱著細小可愛的「米米」，甚有反差萌效果。他笑道：「其實我和家人養過藏獒、洛威拿、德國牧羊犬，都是大隻狗型，不過始終香港居住地方較細，養細狗會比較輕鬆，至少不用日日出街放電，有時在家玩已足夠。」

Eric之前養了頭牧羊犬14年，狗隻晚年時因患病，在照顧上也花了不少花機。「狗狗因患有腫瘤，一直要食藥，加上年邁令腳部退化，坐起身有困難，大小便也不方便，有時晚上會痛到哀鳴，牠亦常會發脾氣，自己照顧上也吃力，除了金錢，亦要花時間去陪伴。後來愛犬在睡夢中離世，雖然傷感，但對牠來說可能是解脫。」Eric本來不想再養狗，但剛好有朋友送來一隻初生的比熊犬，他看著可愛，才決定「再為人父。」

其實Eric一家對動物充滿愛心，十分愛錫狗隻的母親，曾先後養十多隻流浪狗，亦曾跟愛護動物協會幫忙安頓遭遺棄的澳門狗場格力犬。

養寵物前三思

Eric除了玩音樂，本身是經營寵物移民公司，他亦建議主人如條件許可，盡量都帶同寵物前行。鍾雪璇亦有同感：「近年我都多了朋友選擇移居其他地方，但因為不同原因，未能帶寵物同行，故四出找義工或寄養家庭。其實寵物要轉換新的主人和環境，都不容易適應，如因要離開香港而棄養寵物，便十分可惜。對人類來說，可以有家人、朋友、伴侶相陪，但寵物的世界就只得我們，所以如決定要養，就要付一生一世的責任。」

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養貓和養狗是兩種不同的體驗，若果可以再次選擇，O3還是會養貓。「以前在澳洲讀書，跟室友也有養過松鼠狗，狗是比較愛黐人，貓的性格就若即若離，但我就是喜歡後者的感覺。而且當藝人工作時間不穩定，未必可以常陪著狗狗，養貓是較適合。」現時未有寵物的俊薰，亦很認同做這行時間太難預計，故亦傾向養貓。

Eric則始終是鍾情狗隻。「因為狗的服從性更高，又可以多加訓練，對男性來說挑戰和滿足感更大。」不過O3就笑道：「我的貓都可以做好多指令呀，如hand hand、sit都沒問題呢！」狗和貓的主人，看來永遠都是有兩個世界的論點。

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場地：Lyra Music

記者：區家歷