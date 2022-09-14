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【購物騙案】警接獲23宗小紅書網購騙案　涉及手袋、貨幣兌換及訂隔離酒店房間

社會 12:08 2022/09/14

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(警方提供)

警方今日（14日）表示，8月初至今已接報至少23宗在小紅書發生的網購騙案，涉及貨品以手袋、貨幣兌換服務及預訂隔離酒店房間為主。

警方在社交平台指，網購騙案萬騙不離其宗，無論在任何網上平台購物，應該了解該平台的用戶身份認證機制、追踪人數及獲讚人數，以評估賣方的可靠程度和信譽。假如賣方帳號只有少量追踪者、少量評語、缺乏官方認證，並隱藏用戶資訊，便應加倍留神，並儘量選擇當面交收或貨到付款，切忌「隔山買牛」。

高危貨品排行榜

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  • 海鮮
  • 傢俬/家庭用品
  • 手袋
  • 玩具模型
  • 汽車/零件/服務
  • 相機
  • 電子優惠卷
  • 本地旅行團
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責任編輯：余思嵐

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