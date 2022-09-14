【自私住客】愛東邨公共晾曬架被當私家露台　住戶晾胸圍底褲惹不滿

▲ 愛東邨公共晾曬架被當私家露台！住戶公然晾胸圍底褲，惹同邨住戶不滿。

中秋後秋意漸濃，不少居民趁著乾爽明朗天氣晾曬衣物。不過，有公共屋邨晾曬衣物設施被發現有濫用跡象，惹來同邨居民強烈不滿。

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昨日（13日），有愛東邨居民在Facebook「筲箕灣西灣河關注組」發帖，並附圖責駡：

愛東邨住戶，請你收返你啲胸圍底褲！每年呢度唔係畀你曬自己啲私人物品！房署用途係畀你哋曬棉被！

原來，屋邨内的晾曬衣物設施，被部分住戶當成私家露台。從配圖可見，公共晾曬衣物架上被挂滿衣物，其中竟還有桃紅色胸圍，非常搶眼。樓主更表示，往年此現象亦常發生，即使向管理處投訴，情況也沒改善：

每年都投訴過啦！試過有年啲底褲仲殘呀！

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帖文發佈後，不少網民紛紛留言，指責在公衆地方晾曬内衣褲是「非常無公德心」；亦有指出將内衣褲晾曬在公共場所，反而會染上更多細菌。 點擊大圖看更多留言：

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公眾地方晾曬衣物或遭扣分

根據房屋署屋邨管理扣分制，在公眾地方晾曬衣物 (房屋署指定地點除外)行為，房署會先發出書面警告，但租戶罔顧警告再犯，將會被扣3分。如公屋/中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約/暫准證將被終止。

而房屋署提供的公共屋邨晾曬衣物設施，目的為方便公屋住戶晾曬較厚衣物。僅容許公屋租戶在每年的七月及八月左右，將冬季衣物、棉被及毛氈等晾曬在屋邨指定的公眾地點。

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責任編輯：羅嘉欣