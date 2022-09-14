【新手媽媽】台女星照顧初生女兒缺乏休息　蕁麻疹發作布滿紅斑極痕癢

▲ 要好好休息！

42歲台灣女藝人趙小僑及大12年的丈夫劉亮佐，婚後5年來一直用盡各種方法，包括人工受孕、試管嬰兒等，更試過一度流產，終於做今年7月初誕下女兒「典典」，初嘗做媽媽的喜悅。台灣流行在月子中心坐月，然後坐月過後，趙小僑回家就要落手落腳照顧嬰兒，特別初生BB未能分辨日夜，易醒又需要餵夜奶，弄得媽媽無覺瞓。

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因為缺乏休息，趙小僑深夜的時間突然急病發作，全身痕癢無比，更3天內發作2次，她更晒出照片，見到手手腳腳都佈滿紅斑，非常震撼。

她在昨日(13日)凌晨在臉書發文說：「我『發』了！」她透露蕁麻疹發作，3天內就發作2次，全身癢到不行還會發燙，照片中可看到她不只胸口，連手腳全都佈滿了紅斑，所幸醫生開的藥都能壓住病情，她拍下自己無奈的表情說：「希望今晚不會再來了，趕快先瞇一下，半夜得餵奶，先睡了，祝福大家好夢。」

▲ 頸都有。

貼文一出，引來很多媽媽留言，另一台灣女星林可彤也表示，女人生產完第1年免疫力都很低，建議趙小僑要找時間多補眠，也有其他網友安慰：「我兒子半年前也開始經歷同樣的症狀，深受其擾。但回來休息三個月後，改善很多。感覺跟壓力和過度疲勞造成免疫力失調很有關聯。辛苦了，認真偉大的媽咪！」、「免疫力下降，減少熬夜，不要壓力太大哦！」、「我產後也是蕁麻疹大爆發，太累太操了，媽媽真的辛苦了」。

其實趙小僑與丈夫有分配好照顧女兒的時間，趙小僑負責半夜到天亮之間的一餐，之後就換丈夫接手照顧，讓她可以充分休息到中午。自從帶寶寶回到家後，趙小僑也仿照月子中心的模式自製表格，記錄女兒每天生活的節奏，果然是好媽媽。

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責任編輯︰王明芳