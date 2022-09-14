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【Micro Bag 2022】迷你手袋成名牌包包入門首選　「小廢包」始祖Jacquemus $5,000有找

休閒消費 13:29 2022/09/14

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小廢包愈細、愈廢愈人氣！

近年掀起「小廢包」潮流，名牌手袋愈細、愈廢愈受歡迎！即使容納極小，也未有影響女生選購的慾望，迷你精緻的手袋成為女生大愛款式之一。各大品牌如Chanel、Dior、Celine每季均推出micro bag，成為不少女生名牌手袋入門的最佳選擇。以下集結了2022年性價比、CP值高的「小廢包」款式，看看哪一款妳未入手！

Chanel

Chanel今季推出全新系列，將品牌經典款式Flap Bag換成天鵝絨布料，穿皮繩金鏈以「COCO CHANEL」作點綴，配以三角型及長方型的裝飾，有如寶石般搶眼，散發高貴優雅韻味。

Mini Flap Bag備有酒紅及粉紅色，還有黑金珍珠款式，時尚又貴氣。Small Flap Bag提供黑色天鵝絨款式，有夠經典。

Mini Flap Bag $35,200

Mini Flap Bag $35,200
Small Flap Bag $37,600
Mini Flap Bag珍珠款 （Price upon request）

Chanel同樣推出天鵝絨口金包款，金屬雙C標誌在酒紅及寶藍色的用料上十分搶眼。貝殼小手袋可愛嬌俏，價錢相宜不用$14,000。不過相對容量偏小，看似是專為AirPods而設的小包包！

Clutch with Chain $21,600
Clutch with Chain貝殼袋 $13,600

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Jacquemus

有「小廢包始祖」之稱的法國品牌Jacquemus，自2017年推出迷你手袋後，被視為Mini Bag的指標性品牌之一，深受荷里活紅星Kendall Jenner、Hailey Bieber、Rihanna等愛戴，時尚KOL更是不在話下。

Le Chiquito系列最為人氣，備有超多鮮艷顏色任意挑選，近年系列更愈出愈小，mini手袋僅能擺放一包紙巾，配襯服裝可謂一流。香港未有專門店，時尚迷只能在網上購買；連卡佛、I.T有售small size，不過顏色選擇亦相對有限。

Le Chiquito Mini Bag 約$4,700（Jacquemus官網）

Le Chiquito Mini Bag 約$4,700（Jacquemus官網）
Le Chiquito皮革手袋 $5,980（連卡佛）

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Dior

Micro Lady Dior有「迷你戴妃包」之稱，擁有標誌性的Cannage藤格紋圖案縫線，綴以「D.I.O.R.」吊飾，集Lady Dior手袋的經典設計於一身。加上配以手柄和可調整長短及可拆卸式肩帶設計，少女味十足之餘，亦十分百搭長青，輕鬆打造造型感。

Micro Lady Dior $29,500

Celine

迷你型Triomphe手袋系列採用蜥蝪皮、亮面小牛皮及山羊皮打造，11cm x 8cm迷你體積，加上凱旋門金屬浮雕鎖扣設計，俘虜不少甜美系女生。連韓國人氣女團BLACK PINK成員Lisa亦是粉絲之一，早於今年2月已網晒新包包。

BLACK PINK成員Lisa早已入購Celine迷你型Triomphe手袋。

蜥蝪皮迷你型Triomphe手袋 $26,000
亮面小牛皮迷你型Triomphe手袋 $10,500

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責任編緝：馮雪怡

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