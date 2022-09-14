【名額有限】嗇色園黃大仙祠推健康普查日 免費驗身及健康檢測
社會 12:18 2022/09/14
嗇色園醫療服務委員會宣布，10月28至29日於嗇色園社會服務大樓內的各醫療服務單位，舉行「2022年度健康普查日」，免費為大眾提供健康檢測，鼓勵市民養成定期驗身的習慣，及早察覺疾病徵兆。
今年活動聯同理大視光學院、理大康復治療科學系、理大生物醫學工程學系、中大中醫學院、港大牙醫學院、香港防癌會，以及今年首度合作的香港義肢矯形師學會，提供十多項免費健康檢測項目。
檢查項目
- 西醫：血壓、血糖、度身高及體重、BMI、身體脂肪
- 中醫：中醫問診、耳穴治療
- 眼科視光：視力評估
- 牙醫：基本口腔檢查
- 物理治療：關節痛症、骨質疏鬆檢查
- 義肢及矯型：脊柱側彎檢查、足部檢查
服務籌號必須預先親自前往黃大仙鳳德道38號嗇色園社會服務大樓地下診所中央登記處領取，即日起公開派籌，先到先得，額滿即止。不設電話留籌。
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記者：吳卓峰