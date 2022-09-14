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【寵妻丈夫】日本兩孩媽媽想食薯片減壓　好老公去超市掃齊32款薯片

育兒經 13:25 2022/09/14

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有在職媽媽想食薯片來減壓，丈夫即時行動。

媽媽日常要照顧孩子，同時兼顧家庭及工作，壓力可想而知。有媽媽會以做運動、吃東西等方法來減壓，日本就有一名在職媽媽因壓力大，突然很想食薯片來減壓，她的丈夫即時行動，沒有令她失望，更令一眾人妻表示羨慕。

最新影片︰

在職媽湊ADHD兒

該名日本媽媽是一位漫畫家，她不時在Twitter分享自己的作品。她在簡介中指自己育有兩名分別8歲和5歲的兒子，而大仔患有自閉症譜系障礙（ASD），還有專注力不足及過度活躍症（ADHD）。她除了透過社交平台分享繪畫的事外，還有她教養孩子的故事。

她近日發帖文指出，有天跟丈夫說「好想食薯片」、「甚麼薯片都想食」，怎料丈夫真的去了超級市場一趟，為她買了多達36包不同款的薯片，裝滿4個大袋。從她上載的照片可見，收據超長，36包薯片花費約5,000日圓（約270港元）。

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讚賞丈夫夠可靠

這位丈夫相當貼心，不必300元就能氹得太太高興。帖文至今獲逾8.4萬讚好，更有7千多次轉發，令兩孩媽媽感到非常意外，「我只是驚訝於巨大的反應」。她亦統一回覆網民，有網民指「老公很懂得愛」，她認同並指「他是一個完全可靠的丈夫」。

不過，有網民擔心媽媽吃太多薯片不健康，卡路里超標，媽媽笑指「美味的食物總是由糖和脂肪組成的」。她強調無意藉帖文作任何宣傳，只是希望所有已婚夫婦都幸福快樂。

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責任編輯︰王明芳

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