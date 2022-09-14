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【天后掃貨】Lady Gaga東京站巡演落機即去Donki掃貨　兩小時血拼10大袋戰利品

休閒消費 15:12 2022/09/14

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估不到Lady Gaga是Don Don Donki擁躉。

喜歡往日本購物的人都喜愛去Don Don Donki，特別是疫情關係，在香港的Donki走一轉就當是去了東京，但估不到歌手Lady Gaga原來都對Don Don Donki情有獨鍾，早前她的世界巡迴演唱會《The Chromatica Ball Tour》來到東京站，這位樂壇天后一落機就被人拍攝到她去Don Don Donki掃貨。

《The Chromatica Ball Tour》是Lady Gaga第7次舉行的世界巡迴演唱會，本來原定由2020年7月24日以巴黎作首站，但因為疫情關係延遲到今年才正式舉行，而在是次美國州內舉行的所有表演，每賣出一張門票，都會將1美元捐贈到Born This Way Foundation。

行程中Lady Gaga來到日本東京，她竟然一落機並不是去表演場地視察，相反而是在保鑣的陪同下直奔去了我們往日本時經常到位於澀谷的Mega Donki掃貨兩小時，足足賣了10大袋方肯罷休。

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原來Lady Gaga喜歡往Don Don Donki掃貨已經不是首次，她每一次到日本演唱或宣傳時總會往Donki購物，至於是次狂掃10大袋破盡歷年紀錄，日本網民就笑言：

以今時今日Lady Gaga的身份和財力，她應該可以將整幢Don Don Donki購買下來呢﹗

記者：何偉雄

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