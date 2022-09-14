【無飯人妻】老婆餐餐叫外賣月花$7000　丈夫苦惱開支大︰唔知點開口

▲ 台灣有名人妻餐餐叫外賣月花$7000，丈夫呻開支大。

外賣平台相當普及，台灣有「無飯家庭」，老婆不會煮飯，一家都是叫外賣，換算每月花費約港幣$7,000，老公在網上大呻開支大，有感太太可以自己出去買外賣，慳回運費及外送平台標高的食物差價。有關帖文掀起熱議，網民一面倒斥責人夫扮「愛妻號」，其實斤斤計較，指他應該要跟老婆好好溝通。

老婆廚藝差不煮飯只叫外賣

有名人夫近日在facebook專頁「匿名公社」發文，大呻老婆開支大，不會做家務、不會煮飯，他指以上不是重點，認為很多女孩子都不會。兩公婆有工作，家庭月入有13萬台幣（近3.3萬港元），小朋友有長輩幫忙照顧，家裡及娘家很多生活用品、雜費開銷大約每月1至3萬台幣不等（約$2,500至$7,600港元），都是人夫負責。

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人夫指很多事由他負責都不介意，可是有一點很介懷，不知道該怎麼跟老婆說，就是關於一日三餐叫外賣。家住市區，出門駕電單車買外賣5至10分鐘，但是太太總是用熊貓（food panda）平台。他有感運費及外送平台標高的食物差價，小數累積下來，每月多了6至9千台幣（約$1,500至$2,300港元）。

他舉例自己駕電單車出去花15分鐘，買5人份傳統早餐大約$63港元，用外賣平台就要約$100港元。整個月就多了約$1,500至$2,300港元非必要支出。

真不知道怎麼委婉的說出口！

叫外賣月花$7000

人夫指出上個月用外賣平台的總金額是27,400多台幣（約$7,000港元）。他補充家庭狀況，自己工作6點出門，晚上7點回家，如果等他收工買晚飯回家，「小孩大概餓死了」。他又指太太的工作較輕鬆，屬於提供諮詢，每日見大約10位客戶，每個10分鐘至半小時，沒事做就可以玩手機，認為太太負責家人三餐較適合，「自己上班早出晚歸真的沒辦法」。

此外，人夫指自己沒有斤斤計較，平時對家庭貢獻多，例如放假幫手照顧孩子、會出門買外賣。夫妻關係好，每年紀念日都會有儀式感，寧願慳自己買少杯珍奶、返工隨便食，都會買iPhone送老婆。

6-9千台幣其實不少，但以雙薪來看也不多，就是省一點，可以幫她買買禮物驚喜類的，不用我自己刻意省。

人夫雖有解釋，但很多網民都斥責他沒有為太太著想。「整篇文章看下來滿滿的抱怨和覺得老婆過很爽。如果你們不好好溝通，不用多久你只會覺得自己是受害者，到時候關係破裂了還會為自己找藉口」，網民指出外賣用金錢買時間和方便，加上老婆都有賺錢，認為餐餐用外賣app沒問題。「外送免在現場等、可以免掉交通意外、爭執、違規、曬太陽變黑、買個餐滿頭大汗、油資、停車費等……其實挺有保障的」。

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責任編輯︰王明芳