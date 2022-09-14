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【暗黑料理】中秋食剩月餅點處理？　飯堂炮製暗黑料理「番茄炒月餅」

食用安全 17:57 2022/09/14

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

中秋食剩月餅點處理？飯堂炮製暗黑料理「番茄炒月餅」。

中秋節吃剩的月餅如何處理？內地有學校飯堂推出「番茄炒月餅」，將月餅和番茄一起烹煮，沒想到這份暗黑料理竟被搶購一空，有學生形容「酸酸甜甜，有點好吃」。

根據內媒報道，安徽蕪湖一間高校的飯堂在中秋節推出「番茄炒月餅」，有該校的學生貼出影片，可見飯堂擺放了一大盤炒月餅，當中伴有番茄片和醬汁。這道奇特的菜式更被命名為「一輪紅月」，推出後引起學生熱議，更被搶購一空。

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有同學形容番茄炒月餅，味道「酸酸甜甜，有點好吃」，不少網民看過相片後都直呼是「暗黑料理」，又紛紛留言「月餅大清倉」、「是真的喜歡吃嗎」、「只有想不到，沒有食堂阿姨做不到」。

另外，亦有網民於微博分享照片，表示將未吃完的月餅做成包點，吃起來就沒那麼膩。他將月餅捏碎，加入紅糖，然後製作麵粉團，並包入餡料，發酵後再用水蒸，便大功告成。

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責任編輯：羅嘉欣

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