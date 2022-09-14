【魚骨鯁喉】港男食沙甸魚骨鯁喉刺痛漏夜求醫　醫生：嚴重可致生命危險

▲ 食沙甸魚鯁骨感刺痛，港男飲可樂扣喉解決不果需漏夜求醫。

食魚記得要小心。有網民昨晚(13日)食一條沙甸魚時不慎鯁魚骨，於驚慌失措的情況下於是於深夜時分於討論區向網民求助指「細魚骨卡住咗，仲要卡到好入，想問吓各位師兄知唔知凌晨有冇去醫院睇耳鼻喉科專科？」。事主其後亦漏夜坐的士往將軍澳醫院求醫，雖然需長時間等候，但最終有驚無險，急症室醫生其後亦成功用鉗拔出魚骨。事件曝光後，隨即引來大批善心網民關注，除連續多小時於事主等贂醫生期間與其留言互動外，又安慰事主，並紛紛分享以往鯁魚骨經歷。

食沙甸魚諗住啲骨脆脆地 就冇整出嚟啦，點知就出事。

網民昨晚於連登討論區與網民互動時指，昨晚因進食了「新鮮沙甸魚」而鯁魚骨，於家中曾試過多種方法，如「飲咗兩罐汽水」、「吞咗個月餅」、「扣喉都扣咗兩次」但結果均是「搞唔掂」。因此，無奈下遂凌晨「飛的」入將軍澳醫院，並被分類為第四類次緊急，等了接近大半晚，才見到醫生，並發現魚骨位置「原來喺條脷入少少嗰個位，跟住條骨應該兩三cm長」，又苦呻「真係好入下，含咗半支鉗」。事主又指醫生手法十分熟練，「壓低我條脷就望到」，「大概5分鐘到，就有得攞藥走」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

本港急症科專科醫生嚴建明曾撰文稱，鯁魚骨可說是急症室常見案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下，有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨感覺持續，就應到急症室求診。

最新影片:

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣