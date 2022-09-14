【尋妻之旅】結婚53次最短婚姻僅一晚　6旬漢尋覓真愛40年︰娶妻非為性慾

▲ 沙地阿拉伯一名6旬男子曾結婚多達53次。

婚姻是一生一世的承諾，但有人卻透過不斷結婚去尋找真命天女。沙地阿拉伯一名6旬男子近日接受當地電視台訪問分享道，自己20歲第一次結婚，之後不斷離離合合，更強調「結婚是為了避免不道德行為」。直到他第53次結婚，終於找到一生摯愛。

最新影片推介︰

現年63歲的阿布杜拉（Abu Abdullah）接受阿拉伯頻道MBC節目訪問，43年前他20歲時首次步入婚姻，迎娶了大自己6歲的妻子，兩人育有孩子。

當我第一次結婚時，我並不打算再娶，因為我覺得很舒適並且有孩子。

然而，兩人的婚姻出現問題，他決定在23歲時再娶，並有告訴其妻子。可是兩任妻子的相處間爆發衝突，促使他第3次和第4次結婚，但一家人的相處問題未能解決，故他先後與4任妻子離婚。

▲ 阿布杜拉接受電視台訪問分享其「尋妻之旅」。（影片截圖）

婚姻是慰藉心靈非為性慾

他從此開展其「尋妻之旅」，經過與4任妻子的問題後，他發現「婚姻的目標是為了心靈得到慰藉」，而非為個人性慾。他其後多次結婚，只為了尋找一個能讓他更幸福的妻子，他強調自己很努力公平對待每位妻子。

「我在一段很長的時間內，娶了53個女人。」在53次婚姻中，最短的一次只度過了一個新婚夜，當時他發現對方「不合適」後，便毅然決定翌日提出離婚。而阿布杜拉絕大部分前妻都是沙地阿拉伯女人，惟他到外國出差時曾娶過外國女子。

我通常在外國公幹3至4個月，所以我結婚是為了避免不道德行為。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

喜歡較年長女性︰找到安穩

他坦言，世界上每個男人都想與某個女人永遠在一起，但他理想對象是直到第53次婚姻才出現。他未有透露太多現任妻子的背景，只聲稱︰「在年輕女性身上找不到安穩，但在年長的女性身上卻找到。」相信其現任妻子的年紀比他年長。

阿布杜拉最後強調，自己現在只有一個妻子，也不打算再結婚。訪問播出後引起當地民眾熱議，很多網民表示驚訝，但有人卻認為這並不值得驕傲。

在伊斯蘭教中，允許男人一次最多可迎娶4個妻子，但如果他不能公平對待所有妻子，那麼他必須只娶一個。以阿布杜拉為例，他一次最多有擁有4個妻子，每次都是離婚後才另娶他人。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳