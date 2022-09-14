【新冠肺炎】英航停香港倫敦航班逾年　或12月旺季恢復往返直航

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港府早前公布調整機組人員的檢疫安排，往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測的陰性結果後可離開機場。英國航空或將在今年12月初恢復往來港英直航航班。

翻查英航網頁，英國航空將在12月初恢復往來香港和英國的直航航班。據英航網站顯示，最早於12月6日晚上11時05分，有一班由香港直飛倫敦希斯路機場航班開賣，經濟位單程票價為5075元起。

本網《TOPick》向英國航空查詢，回覆指會不斷監督其業務營運。

本港自疫情以來收緊入境防疫措施，有不少航空公司停飛香港航班，目前有定期來港航班的航空公司由疫情前的110間驟減至約60間。

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責任編輯：余思嵐