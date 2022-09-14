【昔日女神】古天樂版《神鵰俠侶》女星近況一覽　李若彤操肌凍齡李綺虹大方認更年期

▲ 當年1995年版《神鵰俠侶》十分受歡迎。

早前，李綺虹在個人IG豁達地分享零濾鏡下的素顏照，面部長出不少雀斑兼紅印，她大方承認正面對更年期問題，這位「最美郭襄」被網民指優雅地老去。

除李綺虹外，這套95年版《神鵰俠侶》有不少女星參演，當中56歲、被譽為「最美小龍女」的李若彤凍齡有術，靠健身令身型20年來不變，跟飾演「郭芙」傅明憲和「程英」和張可頤現時都同為單身貴族。

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曾患抑鬱症

現年52歲的李綺於94年參加香港小姐入行，其後參與演出處境劇《開心華之里》，並於台慶劇《阿Sir早晨》與黎明飾演情侶，之後演出多部電視劇，其中在《神鵰俠侶》演郭襄人氣急升，甜美俏皮的形象十分可愛，之後轉戰影圈，更曾兩度提名金像獎最佳女配角。

▲ 《神鵰俠侶》中的郭襄。

2004年，綺虹跟外籍丈夫結婚兼定居加拿大，二人育有一子，亦逐漸淡出幕前工作。

直到2009年，她於訪問透露，7年前因家族遺傳及工作壓力患上抑鬱症，經過9個月治療才康復。之後，綺虹修讀護士課程，更成為一名精神科護士。

雖然李綺紅近年鮮少公開露面，但她於小紅書分享近況，日前她大方展現素顔，可見她臉頰、眼袋下等位置有不少雀斑，更出現頸紋，下巴、鼻頭及人中位置亦有發紅、紅疹，李綺虹回覆網民指是更年期引起的問題。

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「最美姑姑」成功凍齡

李若彤與古天樂合演95年版《神鵰俠侶》而走紅，仙氣十足的她被封歷年來「最美小龍女」。之後，她在《天龍八部》飾演王語嫣，古裝扮相同樣十分漂亮。

此外，她於周星馳電影《大內密探零零發》演琴操亦令人影迷難忘。

▲ 李若彤跟古天樂合演95年版《神鵰俠侶》而走紅。

不過她當當事業黃金期的時候，認識比她年長10多年的商人郭應泉並拍拖，可是後來郭應泉因金融風暴陷財困，李若彤不但對男友不離不棄，更北上拍劇賺錢，最後替對方還清債務。

及至2004年，男友要求李若彤退出娛樂圈。可惜相戀10年，二人最終分手收場，當時飽受情傷的李若彤更遇上父親離世，雙重打擊令她患情緒病，花很長時間才走出陰霾。

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今年56的李若彤無論身材抑或樣貌也沒走樣，愛上健身的她不時大晒馬甲線和腹肌，網民亦驚嘆姑姑零走樣。

另外，於2014年復出幕前的她，在今年更有份演出人氣古裝陸劇《且試天下》。

▲ 傅明憲當年於《神鵰俠侶》飾演任性的「郭芙」。（網上圖片）

歷婚姻失敗

除李若彤外，傅明憲當年於《神鵰俠侶》飾演任性的「郭芙」，同樣令觀眾眼前一亮。

傅明憲出身演藝世家，父母是演員傅奇、石慧，傅明憲自1995年演《神鵰俠侶》後，接演幾部經典古裝劇，當中包括《醉打金枝》、《河東獅吼》、《小李飛刀》等。

1998年，傅明憲選擇退隱嫁人，與比她年長11歲的百億富商葉劍波結婚。可是婚後8年，葉劍波捲入涉嫌詐騙案被捕，傅明憲亦於2008年宣布與葉劍波離婚 。

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2012年，傅明憲跟比自己小11歲的莊家彬相戀，二人更一度傳出婚訊，但傅明憲和莊家彬最終在2015年分手。

雖然感情路崎嶇，不過傅明憲不愁寂寞，從其IG所見，她不時周圍去旅行，近年熱愛潛水的她於IG分享海底世界的奇景，享受單身貴族的生活。

不過51歲的傅明憲被指五官「進化」，被指不合比例的大眼晴和瓜子臉。

▲ 張可頤於《神鵰俠侶》飾演「程英」一角。（網上圖片）

TVB當家花旦

張可頤於《神鵰俠侶》飾演「程英」一角，後來在電視圈更是愈戰愈勇，齡躋身成TVB「五大花旦」之位。

於《難兄難弟》裡演「程寶珠」一角，形神俱似，大受歡迎。2003年更憑《九五至尊》「呂四娘」一角奪「最佳女主角」及「我最喜愛的電視角色」。

正值事業高峰期，2005年張可頤參演內地電視劇《長恨歌》回港後，因太投入角色而患上抑鬱、甲狀腺功能亢奮，導致面容和頸部浮腫，要停工兩年休養。

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其後，張可頤赴澳洲靜心休養，最終走出陰霾，09年病癒復出，12年不再跟TVB續約，從此積極醫病重拾健康。

近年時張可頤演出量大減， 她內地開設經理人公司「涵耀星際」榮升為CEO，提攜新人陳涵林。曾歷大病的她，維持住做運動的興趣，於微博分享做瑜珈的照片。

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