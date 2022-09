【安樂死】91歲法國電影教父高達離世　身患多種失能疾病自決安樂死

▲ 法國知名新浪潮電影導演尚盧高達在瑞士逝世,享年91歲。

法國知名新浪潮電影導演尚盧高達(Jean-Luc Godard)周二(13日)在瑞士逝世,享年91歲。高達的死訊傳出後,法國總統馬克龍亦有稱讚對方,並指法國「痛失國寶」。而據法新社證實,高達是因患上多種失能疾病,而選擇在瑞士接受合法安樂死。

據法新社向高達的律師Patrick Jeanneret證實,高達曾在瑞士尋求法律援助以進行安樂死,原因是他患上「多種失能疾病」。高達的妻子Anne-Marie Mieville表示,他是在愛人包圍下,於13日平靜離世,臨終很安詳。

法國總統馬克龍亦有在Twitter發文悼念高達,讚賞高達是最反傳統的新浪潮導演,表示「我們痛失國寶」。高達的作品奠定新浪潮電影基礎,其顛覆傳統的敍事手法,為香港知名電影導演王家衛及譚家明的電影也帶來影響。而王家衛周二(13日)亦有在社交平台感謝高達,盛讚對方是「永遠的戰士」。

1930年生於巴黎的高達,童年在瑞士成長,父親是一名醫生經營私人診所,而母親則來自瑞士銀行家家族。高達18歲時因父母離婚返回巴黎生活,首部電影作品《斷了氣》(Breathless)被視為法國新浪潮電影代表作。其後也有一系列代表作如《她的一生》(Vivre sa vie)、《我所知道她的二三事》(Two or Three Things I Know About Her),是同代新浪潮導演之中最高產,自50年代末以來便執導了數十部電影,對後世影響頗深。

