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【安樂死】91歲法國電影教父高達離世　身患多種失能疾病自決安樂死

健康 13:59 2022/09/14

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法國知名新浪潮電影導演尚盧高達在瑞士逝世，享年91歲。

法國知名新浪潮電影導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）周二（13日）在瑞士逝世，享年91歲。高達的死訊傳出後，法國總統馬克龍亦有稱讚對方，並指法國「痛失國寶」。而據法新社證實，高達是因患上多種失能疾病，而選擇在瑞士接受合法安樂死。

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據法新社向高達的律師Patrick Jeanneret證實，高達曾在瑞士尋求法律援助以進行安樂死，原因是他患上「多種失能疾病」。高達的妻子Anne-Marie Mieville表示，他是在愛人包圍下，於13日平靜離世，臨終很安詳。

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法國總統馬克龍亦有在Twitter發文悼念高達，讚賞高達是最反傳統的新浪潮導演，表示「我們痛失國寶」。高達的作品奠定新浪潮電影基礎，其顛覆傳統的敍事手法，為香港知名電影導演王家衛及譚家明的電影也帶來影響。而王家衛周二（13日）亦有在社交平台感謝高達，盛讚對方是「永遠的戰士」。

1930年生於巴黎的高達，童年在瑞士成長，父親是一名醫生經營私人診所，而母親則來自瑞士銀行家家族。高達18歲時因父母離婚返回巴黎生活，首部電影作品《斷了氣》（Breathless）被視為法國新浪潮電影代表作。其後也有一系列代表作如《她的一生》（Vivre sa vie）、《我所知道她的二三事》（Two or Three Things I Know About Her），是同代新浪潮導演之中最高產，自50年代末以來便執導了數十部電影，對後世影響頗深。

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責任編輯：羅嘉欣

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