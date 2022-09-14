【TOPick 好物試用】全新RMK原美零瑕絲絹粉底液及皇牌水漾隔離霜(價值$760)(20份)

全新RMK原美零瑕絲絹粉底液及皇牌水漾隔離霜

新品介紹 RMK Liquid Foundation Flawless Coverage 原美零瑕絲絹粉底液 (全 9 色)

打造RMK獨有的透明感，實現細密遮瑕力的全新絲絹保濕粉底液。採用全新Sealing Cover Technology技術，不但提升遮瑕及貼服度，更巧妙地運用新底妝coating配方突顯面部輪廓，營造出自然的陰影小顏效果，打造原生素肌的光澤感和自然3D立體感。

並配合6種護膚保濕成分，彷彿讓人忘記塗上了粉底般的極致舒適感，貫徹經典系列Liquid Foundation保濕粉底液的水潤輕盈質感，令妝容長時間保持美麗如新。只需一支，即可抛下肌膚的煩惱，營造自然素肌的「原生感」零瑕妝容。

實現高貼服度和真實立體感，無遮蓋感「 細密的遮瑕度」

1.貼密度Ｘ 遮瑕 Amino Coating Cover Powder 配方

Amino Coating Cover Powder 配方採用了與高親膚性的氨基酸成分所形成的塗層遮瑕粉末，具滋潤感的同時，緊密貼附於肌膚上，實現與肌膚一體化的效果 。

2. 打造具真實立體肌膚印象的Black Coating Pearl 配方

“Black Coating Pearl" 是 RMK 首次在底妝上使用的珠澤成分 。通過改變角度，打造鮮明的雙色效果，讓臉部高的位置看起來較明亮，低的位置則看起來較暗 。

把這款常用於彩妝品的珠澤成分，運用於底妝裹能突顯面部輪廓，營造出自然的陰影。與膚色成分相近的紅 、黃和黑色色調，即使遮蓋後也不會變得平面、反而最真實自然的3D立體感效果 。

實現美麗素肌般的光澤感, RMＫ全新技術 "Sealing Cover Technology"

採用全新技術 Sealing Cover Technology ”，以高透光性及高柔軟性的透明膜層, 把粉底液中的粉末和珠澤成分如薄膜般依附於肌膚上 。均勻貼服於肌膚上，實現透 薄同時細緻光滑的妝效 。

此外，含高光珠澤的各種粉末成分，會在透明膜層的內側反射光線，營造宛如從肌膚內側湧現出深邃迷人光澤的效果。

即使疊塗也不會呈現厚粉感,能自由控制遮瑕力的薄膜 。除了粉末和珠澤等成分外,更加入了豐富滋潤 保濕成分有效長時間防止溶妝, 同時保持水潤感 讓妝容持久美麗如新。

水潤清新的質感，嚴選6種護膚保濕成分

彷彿讓人忘記塗上了粉底般，極致舒適的質感擁有RMK經典皇牌絲絹保濕粉底液 "RMK Liquid Foundation" 的水潤輕盈質感，實現同樣極致舒適的效果 。含有50%以上的水性成分，賦予水般清新觸感，即使塗抹少量也能柔滑地於肌膚上延伸, 與肌膚完美地一體化。

透過平衡輕盈油性成分和肌膚上的油分，實現高貼服度的效果 。在水分 、粉末 、油性性成分的黃金比例下，成就出讓人忘記塗上了粉底般的零負擔舒適感 。

保濕效果讓肌膚全日保持滋潤感

加入了RMK Liquid Foundation 絲絹保濕粉底液 的共通成分乳木果油和絲絹精華, 並嚴選多種親膚保濕成分配方, 營造長時間被保濕薄膜所包裹著般的舒適感 。

６種保濕成分： 乳木果油, 絲絹精華, 透明質酸, 乙醯葡萄糖胺(Acetyl Glucosamine), 維他命B3, 角鯊烯

使用方法

搖勻後，取適量（按約1 次）於掌心，用手指從臉部中央向外側均勻塗抹。然後利用所有手指，輕輕印拍臉部，使粉底緊密貼服於肌膚上，打造更細膩的光澤感。

經典皇牌RMK Make Up Base 水漾隔離霜

暢銷25載的皇牌保濕隔離霜，水嫩柔滑質感，均勻遮蓋毛孔凹凸。蘊含保濕精華，一抹即形成水潤保護薄膜，加倍提升後續粉底的貼服透明感，保持妝容持久不脫妝。

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條款及細則：

截止日期：9月22日(星期四)(23:59)

公佈得獎：9月23日(星期五)

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