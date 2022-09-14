【食用安全】19歲青年食麻辣鍋致食道潰瘍　醫生：慎飲熱湯熱茶

▲ 19歲青年食麻辣鍋致食道潰瘍，醫生警告：慎飲熱湯熱茶！

港人非常熱愛打邊爐，不過要注意切勿在食物過燙時進食，因有機會造成食道燙傷。台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘分享案例，指有年輕人在進食麻辣火鍋後燙傷食道，更造成多個潰瘍。

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錢醫師在Facebook專頁分享案例，指有一位19歲年輕人吃麻辣鍋後，隔天覺得胸口悶痛，進食時亦會特別疼痛。他到醫院接受胃鏡檢查，結果發現在食道中段即胸口處，有四個1cm大小的潰瘍呈環型排列，其中一個潰瘍正在出血，狀甚恐怖。

醫師表示，像這類的傷口，通常見於因膠囊未成功吞下，卡在食道引起；進食燙傷引致的則很少見。醫師猜測，可能是因麻辣火鍋中的熱湯加上熱油，令溫度比起一般飲熱湯要更高，再大口趁熱進食，才令食道嚴重受創。

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吃辣可令食道破裂

除了熱湯熱油因素，錢醫師再指出，可能跟食材或辛香料有關。他補充案例稱，曾有一名47歲男性吃魔鬼辣椒後，出現劇烈嘔吐和胸痛，檢查發現食道破裂2.5公分，還併發氣胸和縱隔腔氣腫，最後插喉住院三星期。而這次的年輕人吃的「中辣」麻辣鍋，雖吃時並不覺得很辣，但相信仍具有破壞力。

多喝開水 避免異物黏附食道

錢醫師最後補充另一案例：患者飲用自製的中藥湯，造成食道潰瘍。原因是部分藥材混合後有黏著性，會附著在食道黏膜。因此建議市民，在食用完這類餐點，應要多喝開水，確保辛香料或藥材不會停留在食道。

醫師也警告，雖飲用熱湯或熱茶較少出現像這次19歲患者般大規模潰瘍，但仍會造成食道黏膜燙傷、脱皮。倘若遇到相同的狀況，未就醫前，要吃清淡飲食配開水，或吃流質食物；盡量避免用力嘔吐，才不會讓小傷口變成大傷口。

內容獲「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛