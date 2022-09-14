【學校動態】青衣商會小學師生紥2米長大燈籠　趁中秋佳節體驗傳統工藝

▲ （學校提供相片）

承傳中華文化是青衣商會小學新任校長文潔碧的重任，校長帶領全校教職員和學生參加慶賀中秋的紮作活動。一隻身高1米，長約2米的大型玉兔燈籠「跳進」青商禮堂！

是次師生紥作大型玉兔燈籠活動於八月三十日舉行，由香港著名的紮作達人冒卓祺師傅帶領師生一同紮作。當天，冒師傅把一半製成品的大型玉兔燈籠帶到青商禮堂，並帶領青商的師生一起完成這大型玉兔燈籠。冒師傅先向師生介紹製作燈籠的材，料如竹篾、竹枝、沙紙、花紙及皺紙等，並示範如何使用竹篾紥作燈籠的骨架。然後，冒師傅把大型玉兔燈籠分成不同部分，並帶領我們進行最後一個步驟，就是把不同顏色的皺紙按不同部分覆蓋在玉兔身上。

當我們完成這大型玉兔燈籠後，大家便爭相跟它合照。是項活動配合校本國情教育，推動中華文化，承傳傳統工藝，TVB更因此到校進行採訪活動，並將整個玉兔製作過程在《無耆不有》節目內播出。學生除了參與紮作玉兔，青商校本高小生涯規劃課程中培訓出來的青商小記者及青商攝製隊，除了報道及拍攝製作燈籠的花絮外，更藉此機會採訪「無耆不有」的節目監製呢！這次體驗，帶給學生難忘的經歷。

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欣賞傳統藝術紮楊桃

在冒師傅的指導下，本校二十位學生們也嘗試親手紮作花燈。他們認真地聆聽講解後，便跟著示範完成了紮骨、紙糊等工序。首次製作花燈的學生非常投入，全神貫注地完成一個個精美的楊桃花燈！

參與活動的學生表示，製作「楊桃花燈」看似是簡單的拼貼小勞作，但製作後才知道並非如想像般簡單，紮竹篾時需要剛柔並重、貼上皺紙時需要有耐性，還要講究兩側對稱等多種技能。此外，學生還表示在製作過程中，需要老師和同學的協助，共同解決困難。

學校希望把傳統中華紮作活動帶進學校，讓學生多了解這種中國傳統技藝，亦希望培養學生對中國傳統文化藝術的興趣。

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中秋佳節品嚐素月餅

為增添中秋節日氣氛，連結社區，與眾同樂，青衣商會小學活動統籌林老師特別聯絡青衣涌美老屋村已有40多年的傳統餅店「大歡喜餅家」，為全校學生及家長準備別俱傳統風味的中秋美食——金魚餅。

學生們不知道甚麼是金魚餅？於是懷著好奇及興奮的心情，跟隨老師們到大歡喜餅家，經店主講解後，大家恍然大悟，原來金魚餅是素月餅的一種，為配合學校尊重多元文化，共融學習的環境，文校長特別訂購這傳統食物，讓校內華語和非華語學生均能與家人好好享受中秋佳節的美食。美味傳統的金魚餅配以「花籃」作裝飾，喻意鯉躍龍門、祝福滿滿。

常言道：「獨樂樂，不如眾樂樂」。如何把幸福延續？就是令身邊的人及社區也感受到佳節的祝福。學生在中秋節活動前的活動周由圖書科統籌李老師及外籍老師Mr Rocky Lam共讀了《射日奔月》和 “Moon Festival Wishes” 等中英文中秋繪本，學習中國傳統節日起源和各國慶祝中秋佳節的涵意。學生通過繪本及閱後活動瞭解后羿射日、嫦娥奔月等傳統典故，喜愛中華文化和自然，更學習思親孝親。

9月9日是「中秋喜迎月」活動日，學生除認識中秋節由來、猜燈謎、DIY製作燈籠外，為表對父母、師長的敬愛，學生會於活動期間完成明信片兩張，「中秋明月灑幸福，佳節喜悅染大地。讓每一個想飛的孩子都擁有翅膀，成就最美好的人生」。讓學生將學習連繫生活，感受中秋佳節所包含的真正意義，就是中國人最重視的「團圓」，一家團聚。

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