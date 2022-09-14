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【執笠】西式糕餅店crostini全線結業　飲食業職工總會收30名員工求助

社會 14:17 2022/09/14

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(飲食業職工總會FB)

連鎖西式糕餅店Crostini結業。詳情即看【下一頁】飲食業職工總會今日（14日）表示，鴻膳有限公司經營旗下12間西式糕餅店Crostini宣佈在9月13日結業，拖欠僱員八月及九月份工資，估計涉及約100多名僱員及約300萬欠薪等補償。

飲食業職工總會在社交平台指，昨日約30位兼職及全職員工前往工會求助，工會下午為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程，逐一協助員工登記追討欠薪及福利補償。

在場工友表示，公司自8月份起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主，並指近日公司的餅房及車手已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，部份分店在數日前已經關閉，感到十分無助。有部分全職員工打算稍後前往工會尋求協助。僱主於結業後並沒有交代欠薪安排，呼籲僱主盡快現身交代事件。

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責任編輯：余思嵐

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