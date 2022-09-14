【生命鬥士】丈夫爛賭欠債女兒猝逝大火毀家園　硬淨港媽歷巨變跨過抑鬱低谷

▲ 硬淨港媽經歷巨變，成功跨過抑鬱症低谷。

人生難免有起有跌，有些人靠著「硬淨」的性格捱過去，但如果不幸接二連三，靠一己之力去硬撐，是否就能渡過?阿鳯（化名）會告訴你，硬淨如她也有撐不下去的一天。

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家有八兄弟姐妹的阿鳯，成長於清貧家庭，父親嗜賭，家擔由母親一力支撐，讓年紀輕輕的她已意識到賺錢很重要，如不是她的契爺供她讀書至小六畢業，大概她只會為了賺錢而錯失讀書的機會。在工廠打工，賺到自由自在的生活，阿鳯渡過了愉快的少女時代。她卻沒想到，婚後才是人生惡夢的開始。丈夫嗜賭欠債，問他母親借錢，奶奶追債卻找上她；大兒子出生後，阿鳯要重新工作揹起一家的經濟重擔。以為女兒的出生會成為給她希望的小天使，豈料女兒因意外而離世。禍不單行，家居在年廿九失火盡毀，無處容身的她為了安頓一家，搬往與奶奶同住再問親人借錢搬家……那種奔波讓阿鳯筋疲力竭。

「那時，整個人好似唔識喊咁，覺得捱過便沒事。」阿鳯個性「硬淨」，總是把責任一力承擔，為了糊口自己打兩份工賺錢，卻忽略了照顧孩子和自己的需要，漸漸與大兒子關係疏離。大概是身心俱疲，有次過馬路時她遇上車禍，入院留醫期間給醫生診斷她原來患上抑鬱症。「回想那時的生活，經常失眠、情緒崩潰，會封閉、壓抑自己，強迫自己賺錢，整個人好似沒有靈魂那般。」

「阿鳯，你真係好辛苦。」聽到醫生的這句話，阿鳯忍下多年的眼淚終於得到釋放，她感受到被聆聽及接納是那麼的重要。轉念也在此時刻發生——她不再勉強自己為家庭硬撐下去，她社福機構的協助下，她申請入住單人宿舍。與家人分開後，她給自己喘息的空間，也學習處理現實的壓力、還清所有債務，由零開始，重獲自己，正視自己的身心靈健康。「我會善待自己，如果不開心、壓力太大，便出街走走，讓自己靜下來放鬆一下。有空時我會到社區中心參加活動，有時與社工傾訴。」年輕時愛玩的她更發現原來自己的興趣是演話劇，在演藝學院參加話劇班讓她結識了志同道合的朋友。

日子就是這樣，失焦失衝的生活，始終會漸漸復元，重上軌道。過了一段日子，阿鳯嘗試與兒子聯絡，長大了的兒子終體會到母親的辛勞，苦盡甘來，彼此關係重新修好。「可能你會問，為何我可以那麼堅強。我會說，嘗試不要時常問點解，要學會放下過去。活在當下，好好享受此時此刻的生活，不執著於以前，做人會自在、輕鬆好多。」

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標題經TOPick編輯修改，原題為《「硬淨」媽媽走出抑鬱低谷》