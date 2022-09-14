【食用安全】 西貢街市$600買鸚哥魚　專家解構真身：海底清道夫

▲ 有市民於西貢街市以600元買鸚哥魚。(Facebook 圖片)

有市民早前於香港街市魚類海鮮研究社群組分享，指自己以600元在西貢街市買入了一條重色彩鮮艷、約3斤的「彩衣」，並打算「去附近食店加工」食用。

惟事件曝光後卻引來一眾網民批評，斥事主所購買的魚屬於「生態魚」，對海洋生態系統具有保育作用。有魚類專家則指從網民上載的照片，相信該魚正名為「鸚哥魚」，一般來自深海，難以養殖，雖然肉質無毒，但他提醒市民由於「鸚哥魚」以食用珊瑚上的海藻為主，而一旦海藻有毒，毒素便會積聚在魚體內，特別是內臟，令市民有機會因此中毒。

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香港魚類學會會長莊棣華回應查詢時表示，相信網民於街市所買的是一類叫「鸚哥魚」，牠們的特點是牙齒會外露突出，如刀片般，而且以珊瑚及依附於珊瑚表面的海藻或微生物為食糧。之所以有「海底清道夫」的美名，是因為牠們進食已白化或死去珊瑚後，食物經牠們的用強而有力的牙齒磨碎後，其所排出的糞便會呈沙礫狀，再沉至海底和珊瑚底部，供其他生物居住。

鸚哥魚可以食白化或死去珊瑚，排出的白砂糞便更是有利整個海洋生態。

莊棣華又指「鸚哥魚」難以人工養殖，必須是從深海所捕，因此相對較珍貴，加上對海洋生態有益處，因此亦建議市民儘可能食用其他品種，並呼籲漁民一旦撈到鸚哥魚，也儘量放生。此外，他亦提醒市民進食「鸚哥魚」時，需慎防中雪卡毒，指鸚哥魚本身肉質雖無毒性，因其主食的死去珊瑚礁和海藻中有機會有雪卡毒素，魚食用後，毒素便會積聚在魚體內，特別是內臟，令市民有機會因此中毒。

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責任編輯：羅嘉欣