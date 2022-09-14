  • 33°C
香港時間 : 2022914日 (週三) 18:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】 西貢街市$600買鸚哥魚　專家解構真身：海底清道夫

食用安全 18:14 2022/09/14

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

有市民於西貢街市以600元買鸚哥魚。(Facebook 圖片)

有市民早前於香港街市魚類海鮮研究社群組分享，指自己以600元在西貢街市買入了一條重色彩鮮艷、約3斤的「彩衣」，並打算「去附近食店加工」食用。

惟事件曝光後卻引來一眾網民批評，斥事主所購買的魚屬於「生態魚」，對海洋生態系統具有保育作用。有魚類專家則指從網民上載的照片，相信該魚正名為「鸚哥魚」，一般來自深海，難以養殖，雖然肉質無毒，但他提醒市民由於「鸚哥魚」以食用珊瑚上的海藻為主，而一旦海藻有毒，毒素便會積聚在魚體內，特別是內臟，令市民有機會因此中毒。

最新影片:

香港魚類學會會長莊棣華回應查詢時表示，相信網民於街市所買的是一類叫「鸚哥魚」，牠們的特點是牙齒會外露突出，如刀片般，而且以珊瑚及依附於珊瑚表面的海藻或微生物為食糧。之所以有「海底清道夫」的美名，是因為牠們進食已白化或死去珊瑚後，食物經牠們的用強而有力的牙齒磨碎後，其所排出的糞便會呈沙礫狀，再沉至海底和珊瑚底部，供其他生物居住。

 

鸚哥魚可以食白化或死去珊瑚，排出的白砂糞便更是有利整個海洋生態。

莊棣華又指「鸚哥魚」難以人工養殖，必須是從深海所捕，因此相對較珍貴，加上對海洋生態有益處，因此亦建議市民儘可能食用其他品種，並呼籲漁民一旦撈到鸚哥魚，也儘量放生。此外，他亦提醒市民進食「鸚哥魚」時，需慎防中雪卡毒，指鸚哥魚本身肉質雖無毒性，因其主食的死去珊瑚礁和海藻中有機會有雪卡毒素，魚食用後，毒素便會積聚在魚體內，特別是內臟，令市民有機會因此中毒。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 網絡熱話 西貢 香港

最高瀏覽

【不知自愛】墮胎高達47次「摸兩下就流產」　孕婦大出血急送院不治
17:34 2022/09/13
【不知自愛】墮胎高達47次「摸兩下就流產」　孕婦大出血急送院不治
【食用安全】沙田連鎖米線店天降老鼠　店員一腳踢走嚇呆食客
17:19 2022/09/13
【食用安全】沙田連鎖米線店天降老鼠　店員一腳踢走嚇呆食客
【歲月痕跡】52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照　雀斑皺紋現形大方認更年期問題
18:40 2022/09/13
【歲月痕跡】52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照　雀斑皺紋現形大方認更年期問題