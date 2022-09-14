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【傑青選舉】世界大會傑出青年選舉踏入20強選舉　相達生物科技創辦人招彥燾成本港惟一入圍者

社會 14:22 2022/09/14

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相達生物科技創辦人招彥燾。（陳永康攝）

JCI世界大會每年都會表彰十位傑出青年（TOYP），肯定他們在商業、科學或對社會的影響，在當地及全球層面將挑戰轉化為機遇。選舉已經到了20強爭奪，本港惟一代表中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾入圍，進行角逐。

招彥燾15歲離港去美國讀書，21歲在UCLA（加州大學洛杉磯分校）生物工程本科畢業，便進入當地一間公司做科研。其後他在2015年在美國創立相達生物科技，並在香港及深圳設立總部及分公司，帶領研究團隊開發樣本製備技術，讓檢測速度變得更快、質量更好、結果更準及成本更低；此項專利技術更獲國家科學技術部和比爾及梅琳達·蓋茲基金會等青睞。

本港疫情爆發初期，招彥燾更研發出核糖核酸提取技術，可比傳統技術能提取多十倍的核糖核酸，從而令核酸檢測更準確，此技術被國家科技部頒發「重大技術」認證，同時為亞洲唯一核糖核酸提取試劑產品被美國食品藥物管理局列入推薦使用名單。

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責任編輯：袁澍

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