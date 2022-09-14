【Crostini結業】消委會暫時接獲一宗相關投訴　提醒消費者可聯絡發卡機構嘗試退款

▲ 消委會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片）

連鎖意大利式糕點店Crostini周二（13日）在社交平台指，因經營環境十分惡劣，未能力挽狂瀾，決定門市營業至9月13日，之後將會全線結束營業。有顧客不滿沒有事先通知，又質疑結業前仍然出售餅卡，做法屬欺騙顧客。消委會指暫時接獲一宗投訴個案，涉款約2,300元，又指Crostini有機會觸犯《商品說明條例》中的不當地接受付款。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，由於Crostini結業事出突然，消委會暫時只接獲一宗投訴個案，個案事主以信用卡及電子支付購買了蛋糕劵及飲品劵，剩餘未使用的換購劵價值約2,300元，消委會不排除會陸續收到投訴。

黃鳳嫺建議，消費者有購買預繳式產品，可先查看購買方式，若是以信用卡付款，可以聯絡發卡機構告知情況；亦可向Crostini清盤人登記。她提醒，每間發卡機構退款機制都不相同，應盡快了解信用卡退款程序。

有顧客在Crostini社交平台質疑結業前仍然在婚展及中秋節促售餅卡，做法屬欺騙顧客，又批評Crostini沒有提供賠償方案；有網民已成立苦主群組，至今成員逾300人，當中有人持有逾200張餅卡。

黃鳳嫺指，若Crostini意圖不供應有關產品，或沒有合理理由相信將能在指明或合理的期間內供應有關產品，即屬不當地接受付款，需要待有關當局調查。

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記者：李榮忠