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【截郵時間】聖誕平郵　9‧20起美英加陸續截郵

社會 22:42 2022/09/14

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香港郵政公布今年聖誕平郵截郵日期。（資料圖片）

香港郵政今日（ 14日）公布聖誕平郵信件、聖誕卡、郵包及包裹往外地的截郵日期，由寄往美國最早在9月20日起截郵；英國亦只遲一天，在9月21日截郵；加拿大緊接在9月22日截郵，澳洲及新西蘭則在10月3日截郵，最遲截郵是內地深圳，在11月23日截郵，內地其他地方則在11月5日截郵。

香港郵政指，有關日期是根據各目的地郵政機關的要求而臨時訂定作為參考資訊，確實日期及服務或會受當時的航運服務和疫情所影響，並可能會於短時間通知後予以更改。為免延誤，市民宜盡早投寄。

市民於投寄前應瀏覽香港郵政網站查閱各海外目的地最新的服務狀況。

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責任編輯：余思嵐

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