【死因研訊】女警催生後血崩亡死因研訊續　醫生指死者沒凝血情況需切除子宮止血

▲ (資料圖片)

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日在伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（14日）續研訊。死因裁判官質疑，死者或有凝血情況，是否適合進行子宮切除手術。有婦產科醫生指臨床診斷死者沒有凝血跡象，另一醫生則死者當時持續出血及心跳停頓，需要切除子宮止血。

婦產科醫生張凱晴供稱，應醫生謝啟暘要求往產房檢查死者狀況，死者當時清醒但面色蒼白，她判斷失血原因為子宮收縮乏力，先後為死者打3劑子宮收縮藥水及放置止血球，惟情況仍不理想，遂通知上司醫生李栩翎前來協助，她則向家屬交代情況。惟至近10時，謝通知她死者心跳停頓，需要急救，其後由上司李醫生操刀切除子宮止血，她從旁協助。

張表示，當時獲謝告知胎盤已完整排出，而醫學上殘留物一般在胎盤排出後半小時才會引致出血，故她沒有檢查胎盤。

死因裁判官何俊堯問及張，有否考慮過死者接受子宮切除手術前心臟一度停頓的原因。張供稱，或是出於心臟問題或羊水栓塞等原因。張指當時不肯定實際原因，故沒有把考慮寫進醫療報告。

死因裁判官追問，為何認為死者或有羊水栓塞情況，仍進行子宮切除手術。張供稱，僅在心目中考慮過，沒有與上司提及，遭裁判官質疑溝通成效。張解釋，她與上司均認為死者心跳停頓的原因是產後出血，故決定切除子宮。張又指，臨床診斷不見有彌漫性血管內凝血的跡象，抽血報告亦沒顯示嚴重血凝固情況。

決定施行子宮切除手術的時任伊利沙伯醫院副顧問醫生李栩翎供稱，事後得知死者有瀰漫性血管內凝血情況。死者裁判官質疑，死者當時有凝血風險，是否可採其他方法治療。李表示，當時死者持續出血及心跳停頓，情況危急需要切除子宮。即使現在知道死者有凝血問題，亦難以評論切子宮是否最合適的方法。

李亦承認因情況緊急，而未有知會死者家屬將進行手術，死者胞姊哭稱死者在手術後轉往深切治療部沿路有血跡，若知道手術會造成大傷口則會反對手術。

死者葉素欣於2016年10月6日入住伊利沙伯醫院，誕女後流血不止，接受數次止血手術及切除子宮後，於10月9日上午去世，終年26歲。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣