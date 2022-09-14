【長者打針】楊何蓓茵訪長者安居協會熱線中心　稱70歲或以上長者首針接種率約78%

▲ (新聞處提供)

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（14日）到訪長者安居協會的熱線中心，表示現時70歲或以上長者的第一針接種率約78%，但仍有約218000名長者從未接種疫苗，80歲或以上的更有約30%未接種。

楊何蓓茵在長者安居協會的熱線中心，聽取工作人員講解聯絡未接種新冠疫苗的長者的工作，以及長者對新冠疫苗接種的疑慮。她指，在過去一星期，協會已聯絡2436位未接種疫苗的長者，並暫時已成功協助83位願意接種的長者預約打針。要一下子消除長者的擔憂並不容易，我亦不會低估難度，但我很高興工作人員以至醫護人員都耐心地向長者解釋，儘管未必能即時見效，亦希望長者願意聽聽不同的意見。

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責任編輯：余思嵐