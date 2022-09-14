【樂壇新人】黃明德以中學生身份談戀愛經　首次做街訪慘被拒絕

▲ 黃明德今年第三首歌曲《只想和你吃漢堡》。

唱作新人黃明德（Dark）早前推出今年第三首歌曲《只想和你吃漢堡》，歌名包含「漢堡」二字，除因為Dark十分喜歡吃漢堡，他亦以自身的中學生身份，唱盡中學生的愛情實況。

他表示：「中學生未出來社會工作搵錢，只靠零用錢，但有時零用錢用完，最後只能食漢堡包，我覺得很代表到中學生純真愛情。我自己都仲係一名中學生，可以由一個現役中學生的嘅角度去看究竟拍拖會遇到甚麼難題、愛情觀。」

日前Dark便聯同網上平台 HKSchool Portraits進行街訪，大談受訪者的中學情史。可是Dark首次街訪，難度比他想像中高。

▲ 他亦以自身的中學生身份，唱盡中學生的愛情實況。

他稱：「我以為就搵幾pair人問幾條問題就得，原來平台會為此準備好耐，再加上街上的人不是個個都會應承，所以加起來都拍了好耐，比想像中辛苦同攰。」

他謂大部份人見到鏡頭便會立即加快腳步或調頭走，難度加倍，笑說最難忘是被人不停拒絕，「我以為大家會好樂意做街訪，冇諗過咁多人拒絕我，都有約40個，我諗呢一日係我成世人俾人拒絕得最多嘅一日。」最後，他不忘感謝當日所有的受訪者，才可以完成街訪拍攝。

▲ 首次出去街坊。

除了推出新歌，Dark亦跟平台合作推出「放學UFO」企劃，Dark謂因為疫情關係，中學生大部份時間只對着zoom，「好多活動冇晒，所以今次特別搞咗呢個『接放學』服務，希望可以製造一個難忘嘅中學回憶俾大家。」

企劃昨日正式接受報名，Dark的社交平台早已有數百個報名留言，他坦言十分驚喜，「希望俾到大家體驗吓多啲不同嘅有趣活動，之後仲會送埋佢哋返屋企嘅一個旅程。」

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