【審慎消費】參加主題跑活動因疫情延期或取消　市民投訴主辦方未能退款或跟進後續

▲ (香港海關 fb)

海關今日（14日）表示，不少市民投訴參加的主題跑活動因疫情而延期或取消，但主辦商戶並未為參加者提供退款或安排其他後續跟進。

海關在社交平台指，消費者購買預繳式消費服務時應細閱合約條款 ，特別要留意因疫情或其他特殊情況影響下有關活動的延期、取消及退款安排等細則，小心評估所涉及的消費風險，了解清楚先報名參加。商戶若不確實可以在協議的時間內向消費者交付有關貨品或服務，便應審慎考慮是否舉行有關活動和接受消費者的預繳付款 。

海關又稱，在處理涉嫌違反《商品說明條例》的個案時，會考慮個別事件的實際情況及相關證據。如商戶違反《條例》，一經定罪，最高可判罰款50萬元及監禁5年 。

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責任編輯：余思嵐