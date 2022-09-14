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【學校個案】沙田鄭榮之中學爆疫　53名師生確診全校停課一周

社會 16:38 2022/09/14

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港今（14日）新增7,579宗確診個案，包括7,418宗本地個案及161宗輸入個案，另錄10宗離世個案。今日有785間學校呈報1,625宗個案，香港仔工業學校及九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學持續爆疫，分別累計出現30宗及53宗個案。

今日有785間學校呈報1,625宗個案，涉名1,414學生及211名教職員，包括191間幼稚園、310間小學、269間中學、15間特殊學校；過去7日有542間學校呈報2宗或以上個案。有38間學校46個班級需要停面授課1星期，有8間學校多於一班需要停課。

其中，香港仔工業學校早前已有3班停課，包括1A、2B及5C班，今日2A班有4宗個案，1C班亦有4宗個案，過去一星期累計有30名學生染疫，其中26名學生有住宿舍。當局發現這些學生分別在兩個宿舍，共20間房有15間出現個案，認為可能在宿舍出現傳播，所有居宿舍的學生需要接受檢疫。

香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學4D班早前被停課，今日發現學校有學生陸續確診，包括39名學生及14名老師，學校26班中有15班出現個案，當局認為學校有傳播，建議學校停課一星期。

院舍個案方面，有8間院舍出現確診個案，包括6間老人院舍及2間殘疾人士院舍，有11名院友及2名員工疫染，共80人被列為密切接觸者，需要隔離，包括：

  • 灣仔敬福護老中心
  • 北區江夏護理安老中心
  • 中西區明愛恩翠苑
  • 荃灣老人中心有限公司
  • 灣仔仁和居
  • 東華三院楊成紀念長期護理院
  • 東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭

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記者：李榮忠

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