【新冠疫情】8間院舍現爆發　785間學校呈報1,625宗個案

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港今（14日）新增7,579宗確診個案，包括7,418宗本地個案及161宗輸入個案，另錄10宗離世個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，有8間院舍出現確診個案，包括6間老人院舍及2間殘疾人士院舍，有11名院友及2名員工疫染，共80人被列為密切接觸者，需要隔離，包括：

灣仔敬福護老中心

北區江夏護理安老中心

中西區明愛恩翠苑

荃灣老人中心有限公司

灣仔仁和居

東華三院楊成紀念長期護理院

東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭

另外，今日有間學校呈報1,625宗個案，涉名1,414學生及211名教職員，來自785間學校，包括191間幼稚園、310間小學、269間中學、15間特殊學校。過去7日有542間學校呈報2宗或以上個案。有38間學校46個班級需要停面授課1星期，有8間學校多於一班需要停課。

其中，香港仔工業學校早前已有3班停課，包括1A、2B及5C班，今日2A班有4宗個案，1C班亦有4宗個案。當局發現這些學生均住在兩個宿舍，共20間房有15間出現個案，認為可能在宿舍出現傳播，所有居宿舍的學生需要接受檢疫。

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記者：李榮忠