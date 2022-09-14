【疫情焦點】本港增7,579宗確診　再多10名染疫患者死亡【不斷更新】

▲ 本港疫情持續。（譚以諾攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（14日）出席記者會，交代本港最新疫情。

今日新增7,579宗確診個案，包括7,418宗本地感染個案，161宗輸入個案；另錄10宗離世個案。

【16:40】

變異病毒株比例方面，按9月11日數字，BA.4/.5 佔79.3%，其中BA.5佔約70%、BA.4佔約9%、BA.2.12.1佔4.6%、BA.2.2 佔16%。

【16:37】

另外，今日有785間學校呈報1,652宗個案，涉1414名學生及211名教職員，包括191間幼稚園、310間小學、269間中學、15間特殊學校。過去7日有542間學校呈報2宗或以上個案。另外，有38間學校46個班級需要停面授課1星期。

其中香港仔工業學校早前已有3班遭停課，新增2A班及1C班各有4名學生確診；有關學生分別居住於兩間宿舍，目前該兩間宿舍20間房中，有15間房出現確診個案。另外，香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學再多一班要停課，該校共有39位學生、14位老師確診，總數共25班中有16班出現個案，詳情即看：【下一頁】

【16:35】

有8間院舍出現確診個案，分別為6間老人院舍及2間殘疾人士院舍，涉11名院友及2名員工，共80人被列為密切接觸者

【16:30】

多10名患者離世，涉及8男2女，年齡介乎72至99歲，其中4人未打齊3針疫苗。10人均患有長期病。何婉霞表示，現有2,834名病人留醫，新增9名病人情況危殆，9人情況嚴重，目前有13人在深切治療部留醫。

另外，明愛醫院內科及老人科一個病房，一名90歲女病人於9月9日出院篩查時確診，同房有多兩人確診，共13人被列密切接觸者。其中一人因自身疾病情況嚴重。

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記者：黃悅晴