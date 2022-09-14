【孕婦確診】懷第2胎臨盆前1個月確診　台女星服食中西藥留意胎動血氧

▲ 台女星簡廷芮懷現正第2胎，在預產期前1個月確診。

台灣女演員簡廷芮正懷第2胎，下月為預產期，她日前確診新冠肺炎，1歲多的女兒也染疫，不少人都擔心其狀況。簡廷芮昨日已完成了10天的隔離，精神飽滿，她亦分享了染疫的情況，身為孕婦的她有服食了中西藥，並會留意身體狀況，叫大家不用擔心她。

綜合台灣傳媒報道，現年30歲台灣女演員簡廷芮（Dewi）因電影《我的少女時代》劇裡的角色被封為「最美校花」，她於2020年與圈外老公結婚後，隔年生下女兒「小蘿蔔」，今年5月宣布懷上第二胎，暱稱肚裡BB仔為「小芒果」。

▲ 簡廷芮已完成了10天的隔離。（IG影片截圖）

預產期前1個月確診

9月4日，簡廷芮在社交平台表示有1個多月是預產期，跟BB說「希望繼續乖乖的在肚子裡等待讓我可以好好享受最後一個多月的好日子」，她回台中娘家待產，回台中隔了一、兩天就確診，除了她之外，連同女兒「小蘿蔔」和媽媽也染疫，3人一起在房間隔離。

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有不少網民擔心簡廷芮的健康狀況，早前她在IG統一回覆了網民，屬輕症的她透露在妊娠中期打了第三劑疫苗，確診後馬上上網找視訊面診，並立即呈報，一心想盡快完成隔離，她看了多位醫生。

我看西醫也看了中醫，所以我是吃西藥+清冠（一號），都有跟醫生告知我懷孕，也都有再跟婦產科醫生確認使用的藥物，所以我都很安心的吃藥喔。

有網民問確診會否影響胎兒，她指出得知目前臨床的研究機率好像是很低，有打疫苗有基本的保護力，不用太擔心，只要在確診期間多注意自己的胎動和血氧就好。

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此外，簡廷芮聽說在確診完一個月後很關鍵，要養好身體，多補充身體所需的維他命C、D、鋅和優質蛋白質等，或可看中醫去調理身體。

昨日（13日），簡廷芮在IG更新消息發布短片，展示了自己的居家隔離look及化了妝的模樣，笑指「隔離前後……一秒變少女？！」，指自己廢了十天終於重生。

輕症孕婦用藥護理貼士

「醫護行社區藥房」藥劑師曾在facebook專頁發文分享輕症孕婦用藥護理貼士，指出嬰兒的主要器官在首3個月形成，而不少藥物也在這時期影響胎兒的發展，故藥物可免則免，藥物是用來紓緩相應的症狀，並無抗病毒效果，身體可靠自身免疫系統康復。若孕婦有出血症狀、羊水滲漏，應盡快前往急診室，記得告訴醫護人員自己是確診者。提防孕婦用藥3大陷阱︰

1.不必要＋未必安全的藥物成分︰複方成藥（如傷風感冒配方）「大包圍」含有多種成分，未必人人需要，或構成不必要的風險。

2.藥物成分重複，以致用藥過量︰不少傷風感冒、咳嗽藥物成分重疊，同時使用有機會服藥過量，並引發副作用。

3.「特效配方」內的咖啡因︰提防特效止痛藥、傷風感冒配方內的咖啡因，有機會服藥過量，影響孕婦和胎兒。

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責任編輯︰王明芳