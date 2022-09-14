【NFT】20位藝術家聯乘30間學校合作　校園壁畫轉化NFT開拓創意

▲ 參予學校之一道教青松小學。

由幾位拔萃男書院舊生創立的創奇思團隊，近日跟網絡遊戲公司合辦的「動感香港 Hong Kong Move On」（HKMO），旨在推動香港的創意產業與科技發展，並支持新生代投入創新科技。

是次首辦的「NFT x 校園壁畫創作計劃」活動，特地邀請了21位本地藝術家參與，各以不同形式點綴超過30間學校的校園，塑造和衍生各種可能性，繪製出一幅幅充滿活力的創意藍圖。

壁畫主題十分廣泛，包括：海港、自然環境/地貌、都市景象、傳統文化、節日、特色食物、現代文化、藝術領域成就、運動領域成就、標誌性建築、主題旅遊景點、科技與創新等等。而藝術家們與各校學生攜手完成壁畫之餘，同時更令學生了解新興藝術與創新科技如何結合，體驗壁畫創意如何轉化為NFT電子藝術。

▲ 香港教育大學賽馬會小學同學繪畫作品。

創奇思團隊成員趙子翹、陳甘泉、錢國強等成員，近年主力發展智慧城市、擴增實境（AR）、人工智能（AI）、電子錢包及智能定位等創新技術。他們一直希望能把創科方面的成就與經驗回饋青年人，因此萌生「NFT x 校園壁畫創作」的念頭，並大膽地向母公司網龍提出合作建議。

整個計劃分為幾個階段。首階段是與學校和藝術家聯繫交流，已在2022年第二季完成。內容包括：在各校內宣傳壁畫創作，希望透過美化校園去加強學校對藝術的重視；舉辦講座讓各校師生認識元宇宙、NFT、區塊鏈等創新科技概念，引發校方及學生多參與創新科技項目，以提升學校的科技發展動力，並開拓學生們的科技新領域。

▲ 參予學校之一鳳溪創新小學。

第二階段是校內壁畫創作，於今年第三季分3批學校進行，第一批9間學校已於7月至8月間完成畫作。各學校獲主辦單位編配藝術家，而學生們則在藝術家之指導下，全程參與及體驗大型壁畫創作。同時，亦開啟NFT製作項目，所鑄造成之NFT會於各校內舉行拍賣預售，由學生家長以及一眾舊生競投，所籌得款項扣除開支則撥捐有需要之慈善組織或學校團體。第二批及第三批學校，則於8月至10月間陸續展開壁畫創作及NFT製作。

最後階段，主辦單位將於11月舉行「NFT啟動儀式暨聯校成果分享會」，讓主辦方、藝術家、校長、老師與學生們，互相分享創作及學習成果，加強聯校交流。

最新影片：

記者：Eric

