【空氣污染】本港各區空氣污染水平達甚高　環團提6大建議促政府改善

▲ 本港各區空氣污染水平達甚高，環團提6大建議促政府改善。（陳靜儀攝）

天文台今日（ 14日）表示，本港繼續受乾燥的大陸氣流影響又曬又熱；環保署預料影響本港的珠江三角洲背景臭氧及粒子污染水平較正常為高，今日至下周一一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平（詳情即看【下一頁】）。

香港地球之友今日表示，由於平均風速較低，不利於空氣污染物擴散，導致多區空氣質素健康指 數達「嚴重」健康風險級別，嚴重影響市民健康。又認為儘管政府多年來已經採取了多項改善措施，路邊二氧化氮和臭氧濃度仍持續處於高水平，情況令人擔憂。

香港地球之友指，香港空氣污染問題一直為人詬病，故向政府提出6大建議，敦促政府採納建議，改善空氣質素：

加強與廣東省政府合作，強化區域空氣污染監測和控制，共同制定針對性減排措施

加強與大灣區於技術發展和人才培訓方面的合作，積極推動新能源汽車創新和可再生 能源的發展

實施拖延逾40年的電子道路收費計劃，以經濟誘因紓緩繁忙路段交通擠塞問題

擴大低排放區的範圍，定期收緊排放標準，並涵蓋所有車輛類型

政府應收緊目標，加快實現所有公共交通工具和商業車輛的電動化普及

實施車輛配額系統，控制失控的車輛增長

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責任編輯：李榮忠