【疫情分析】中秋疫情未見反彈　張竹君：疫情走勢還看BA.5是否見頂

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（譚以諾攝）

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（14日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

本港今新增7,579宗確診個案，包括7,418宗本地個案及161宗輸入個案，另錄10宗離世個案。

張竹君表示，近日數字有輕微回落，但強調今日數字只反映兩至三日前的個案，快測呈報亦要等做核酸覆檢，不能反映昨日或今日疫情狀況。她指要再多看幾天，視乎BA.5個案是否真已見頂，以及中秋假期後是否有反彈，才能判斷疫情走勢。

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記者：黃穎津