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【新冠肺炎】兒子染疫居家隔離狂上網打機　爸爸崩潰：以為他會溫習做運動

育兒經 17:54 2022/09/14

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居家隔離，梗係狂上網啦！仲有咩好做吖！

新冠疫情肆虐，不論老中青確診患者不斷，不幸染疫者要居家隔離究竟有什麼好做呢？有台灣爸爸在社交平台分享兒子隔離的生活，他一心以為兒子會在這段隔離的日子，會好好溫習及做運動，點知……他想太多了，兒子卻狂上網打機，令爸爸崩潰「功課一堆要補上」。

最新影片推介：

有台爸昨日(13日)在facebook的「爆廢公社」發帖，上載了5張兒子的照片，並表示兒子染疫，卻感覺非常自在，他一心認為兒子會在隔離的日子乖乖溫習、做功課及做運動鍛鍊身體，點知事與願違，事實往往都是相反的，讀小二的兒子，每天只是食、玩、瞓，只顧上網看片或打機，

我們家經濟支柱，確診了！！！！

不過感覺他非常自在，也很慶幸沒有太多不舒服

不過好像過的太舒服，功課一堆要補上，但是平板switch玩到爽！

爸爸一廂情願的想法，兒子卻你有你想法，我有我態度，令台爸忍不住出post問「大家小孩確診也是這樣嗎？」，當然台爸也明白健康平安最重要，更著兒子康復就出去找工作，對於台爸的貼文，有網友感同身受，「笑死，我確診的時候在家躺7天胖4公斤」，台爸也回應該網友「我懷疑我兒子也會。」

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責任編輯︰王明芳

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