【的士車隊】政府抗疫車隊接載逾2萬旅客往檢疫酒店　機場大堂設中英文告示

▲ (新聞處提供)

政府自7月27日起以試辦形式在機場增設政府檢疫酒店的士車隊。當局指服務推出至今整體運作暢順，截至昨日（13日），車隊共接載超過29000名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店。

當局表示，更新了政府檢疫酒店的士車隊的特定標誌，機管局亦會在抵港大堂的適當位置放置中英文告示，清楚指示抵港人士前往不同點對點交通工具的候車處，現場職員亦會提供協助。新的登車安排有助分流乘客，可望進一步減省抵港人士需要在機場逗留的時間。此外，為了讓抵港人士更了解自費的士往指定檢疫酒店的實時供應情況，機管局已在抵港大堂增設電子告示牌，展示在車站等候接載乘客的的士數目，以供參考。

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責任編輯：余思嵐