【爸媽心聲】這一代父母的宿命 要孝順父母卻不奢望子女孝順自己

▲ 下一代是否能夠做到雙向孝順？

「我哋呢一代，有兩重身份：既要孝順父母，亦都要做孝順『的』父母。」一位四十歲出頭的朋友說：「我上有高堂，佢哋學識唔多，一生勞碌，就係為咗要供我哋讀書，所以當我哋略有小成，而佢哋亦都年紀大喇，當然就要孝順番為我付出咁多嘅父母，天公地道。」

「成為下一代嘅父母後，我哋又要開始為佢哋嘅未來擔心！我哋呢種擔心，同上一代對我哋嘅擔心極不同，上一代認為只要提供求學嘅機會，等我哋讀飽書，以後條路就唔該自己行落去。但係我哋呢一代嘅父母唔係咁諗，我哋好驚下一代會輸在起跑綫，行冤枉路，甚至行錯路，所以盡可能都鋪一條翠綠大道俾佢哋行。對上要孝順父母，對落又要做兒女孝順『的』父母，仲要唔奢望下一代會孝順自己，佢哋過得開心，就已經老懷安慰，呢個就係我哋呢一代為人父母嘅宿命。」

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這位40歲出頭朋友的說話，其實我聽過了很多遍，早已見怪不怪。我反而好奇，他的下一代，又會否跟隨父母的舊路，做個「雙向雙孝」的父母？

依家好多地方嘅年輕人，都決定不婚不孩，唔鍾意被婚姻束縛，嚮往自由自在嘅生活，世界變化太大，自己都未必照顧得到自己，結婚仲有咩意義？

好事之徒說：「人類都無興趣延續自己嘅下一代，孝順呢兩個字，再過50年，會同北極冰川一齊消失。」

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