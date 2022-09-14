【艾粒20週年】艾粒開騷門票火速售罄　當奴阿占獲粉絲安排「應援巴」驚喜

二人男子組合艾粒（ILUB） 《歌頌生命沿途有你艾與粒激情雙星璀璨20 ICHIBAN 香港之夜》昨天（9月13日）正式公開發售10月20至10月22日於九展的門票，首日公售隨即帶來好消息，所有門票已經火速售罄！

艾粒應援巴

艾粒的粉絲「粒粒粉」早前為了預祝艾粒演唱會爆滿，特意預訂了 208 號來往廣播道與尖沙咀東的巴士廣告，化身「艾粒應援巴」，巴士車身佈滿不同的艾粒造型，當中包括由出道的大冬菇頭、艾粒電視台經典look：叮、噹及 Dicky仔、大家姐、歡樂粒宵、柚子MV、十戒歌、《艾粒BATTLE》紅館騷，以及多年來組合的 MV 等等，記錄艾粒二十年來一個又一個經典，陪伴大家笑著成長。

「艾粒應援巴」會在整個9月和10月游走廣播道、九龍塘、半條艾粒發跡地的彌敦道以及尖沙咀，歡迎大家「打咭」把歡樂傳送開去。

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艾粒感驚喜

早前粒粒粉為搏兩位uncle 一笑，聲稱有外國客戶欲跟二人商討合作，游說艾粒與客戶見面。

當二人坐上預備好的車到達現場，見到「艾粒應援巴」時，均不禁「嘩！」了出來。而下車後，二人看見曾經和他們一起主持叱咤903節目《萬世巨星》的拍檔朱薰在場，才恍然大悟是粒粒粉送給他們籌備多時的應援驚喜。

朱薰親任粒粒粉的代表把大家的心意錄製短訊交到兩位手上。當奴說：「感動到腳都軟埋，相當唔真實。」反而占卻搞笑地說：「搞錯！即係個客係假㗎！？痴線架巴士，真係太犀利！」

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