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【4區污水陽性】涉九龍城畢架山一號及觀塘麗港城等多個屋苑　派逾21萬個快測包

社會 16:39 2022/09/14

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(資料圖片)

政府今日（14日）表示，九龍城區、觀塘區、西貢區及油尖旺區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 

九龍城區 — 畢架山一號、冠德苑、One Homantin及牛津道和劍橋道附近一帶住宅 （按附件

觀塘區 — 油麗邨及麗港城

西貢區 — 健明邨

油尖旺區 — 西洋菜南街和水渠道附近一帶住宅（按附件

 

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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