【Crostini結業】Crostini突結業大批苦主憂餅卡難兌現 蛋糕店推持Crostini餅卡可當35元用

▲ 有連鎖蛋糕店推出優惠，以助Crostini的「苦主」。

西式糕餅店crostini突然宣佈全線結業，消息令不少消費者大感驚訝，因為不少人都購買了crostini的餅卡，不幸成為「苦主」，有關餅卡「報銷」。不過連鎖蛋糕店「源祖之味古早蛋糕店」今日（14日）在Facebook發文表示「持有Crostini餅卡之客戶，買全份蛋糕可當作$35現金使用！」

Crostini突然宣佈全線結業，不少苦主到Crostini Facebook留言大呻「咁coupon 點呀？」、「有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭，擺明呃人錢喎！」、「我7月買左餅卡呀！點賠？」亦有人開設Facebook群組，召集「餅卡苦主」。

對有關事情發展，鎖蛋糕店「源祖之味古早蛋糕店」今日（14日），在Facebook發文表示「雖然與Crostini冇任何關係，不過都想略盡綿力，為一眾持有Crostini餅卡之客戶提供以下優惠。」

凡於"源祖之味"分店購買任何口味之蛋糕(全份)一件，可以以Crostini餅卡一張當作$35現金使用，每次只限使用一張餅卡。

「源祖之味古早蛋糕店」全份蛋糕價錢約$75-$88不等，每買一個全份蛋糕可以用一張Crostini餅卡，詳請可向有關店舖查詢。

crostini周二（13日）在社交平台指，疫情下百業蕭條，自2020年開始，經營環境十分惡劣，crostini亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定，門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業，對所有顧客及員工致十萬分的抱歉。

鴻膳有限公司經營旗下12間西式糕餅店Crostini宣佈在9月13日結業，拖欠僱員八月及九月份工資，估計涉及約100多名僱員及約300萬欠薪等補償。

飲食業職工總會在社交平台指，昨日約30位兼職及全職員工前往工會求助，工會下午為員工舉行追討大會，解釋追討欠薪流程，逐一協助員工登記追討欠薪及福利補償。

在場工友表示，公司自8月份起拖欠薪金，近日已聯絡不到僱主，並指近日公司的餅房及車手已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，部份分店在數日前已經關閉，感到十分無助。有部分全職員工打算稍後前往工會尋求協助。僱主於結業後並沒有交代欠薪安排，呼籲僱主盡快現身交代事件。

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責任編緝：蕭雅文