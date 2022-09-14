【施政報告】民建聯倡多招支援中小企　黃英豪稱復常須「0+7」冀抵港才驗核酸

▲ 民建聯進出口界立法會議員黃英豪。（經濟日報資料圖片）

民建聯今日就支援中小企提出多項建議，包括增加免稅額、延續費用減免及稅務優惠等。該黨進出口界立法會議員黃英豪同時期望，港府進一步放寬入境檢疫安排，形容「0+7」是復常路上必須走的一步，又建議容許旅客抵港後才進行核酸檢測。

民建聯早前出發到東盟外訪，日前從印尼返港的黃英豪認為，作為香港人回家，「3+4」檢疫可以接受，但坦言當地工商界則難以接受，因新加坡等地已取消所有入境限制。

他表示，商界希望「既通外關、又通內關」，但內地是防疫最嚴厲的地區，香港不容易跟從政策，故期望在「通外關」方面，港府進一步放寬至「0+7」，甚至更寬鬆的檢疫安排。

黃英豪亦提到，目前在新加坡等防疫較寬鬆的地方，不少檢測中心已經關閉，，要進行核酸檢測並不容易，或會令外地旅客不願意來港，建議可容許旅客來港後才進行核酸檢測。

前任進出口界議員黃定光則建議，港府與內地商討通關名額時，可增加供商務旅客申請的通關名額，以便港人北上經商。

對於特首李家超將於下月19日，發表任內首任施政報告，他們今日亦提出十多項建議，包括倡採取促進電子商務，為中小企經電子商務應課稅收入，加設50萬免稅額；增加「遙距營商計劃」資助上限至50萬元，加強對中小企業業務推廣的支持；以及延續費用減免及稅務優惠等。

黃英豪指，促進電子商務對於中小企業來説非常重要，政府亦要整合推廣資源加強政策支援，協助中小企業向外拓展商機，包括適當調整全球經貿辦事處佈局，將重點放在「一帶一路」沿線的重點國家及地區。

黃定光則強調，中小企電商是一個弱項，政府應加強支援，以拓展中小企的發展空間；而政府亦應重視如何將香港科研成果，轉化為具體產品，包括加強採購等，同時應透過稅務優惠鼓勵中小企再投資至科技研究。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明