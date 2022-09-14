【爸爸心聲】7歲女兒不欲與好友同盟取笑別人　張欣欣讚女兒良善：令我驕傲

▲ 張欣欣指聰明是人與生俱來的天賦，但善良卻是一種選擇。

中文科補習名師張欣欣育有7歲女兒，早前女兒在就讀的保良局蔡繼有學校兩度上台拎學術獎，身為爸爸的張欣欣非常開心，更大讚女兒「人肯努力付出過，總有人欣賞，天也不負之。」不過張欣欣昨日(13日)發文，指女兒做了一件事令他深感驕傲，比她拿學術獎更欣慰。

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張欣欣在其facebook專頁發文，他表示做父母的，莫不想教子女成才；但比起成才，或者教他/她們做人可能更為重要。幾年前的女兒，還不太懂交朋友。因此，認定了人家做朋友後，她會很重視對方。可是，你視對方為不可或缺，人家可不一定覺得你無可替代。因為人家擅長廣交朋友，在人際上很吃得開。一天，唯一的朋友不和女兒玩了。女兒鬱鬱寡歡，不知自己錯了什麼。江湖事，江湖了，我和老婆覺得這也是一種學習。如若女兒能從中悟出朋友並不是一個單數詞，便是好事。看到女兒在公園中像跟班似的跟在「唯一」的後方，而備受冷落，我倒是心痛如絞。當然有時候，跟了好幾天，人家突然想起了女兒，玩時也會預了她的一份的。

▲ 父女情深。

突然有一天，女兒「唯一」的朋友提議，要一起取笑另一人屁股大，但女兒全程保持緘默，不欲傷害他人：「

對女兒而言，這不啻是一種身分認同，更是大家好友同盟的定位方向確定。孰料，平常跟開班無主見的女兒，保持緘默。「唯一」多次催促，見女兒毫不雀躍，道不同，遂不再與謀，丟開女兒另覓同路知己去也。」



張欣欣透露回到家後問女兒，在人情捭闔上猶懵懂的她，說：「我覺得唔應該笑人，因為佢會唔開心的，我唔想見人哋唔開心。」簡單的幾句話，令人感慨良多。

女兒擇善固執，寧願失去她的唯一，也不欲傷害他人。

張欣欣指不介懷女兒的學業，反而是在乎其人品：「其實，女兒學業如何，我真的不介懷。打從她出世以來，我都只希望她快樂地成長，這真是我的初心。但她的良善令我動容，也令我驕傲。因為，聰明是人與生俱來的天賦，但善良卻是一種選擇。中國人有所謂仁義禮智，智為何敬陪末座，便是這個含意。這件事很小，但女兒真的在一生道路上，自己作出了一次選擇。這比起她在學校拿學術獎，我感到更加欣慰。」

▲ 張欣欣視為掌上明珠。



最後，他寫道：「子女是一張白紙，他/她日後會在上面譜寫很多字句。或者，他/她會孜孜於求名逐利，卻是不擇手段，把仁義禮這些字眼寫得細細的，幾若無視；或者，他/她會將良心及愛這些字眼大大的書寫在白紙中心，奉其為做人的圭臬。其實，天賦有智慧而聰明者，不應只自私地為己而謀；上天是期盼你們以此之長，能為身邊的人及社會做得更多。這才是真正的祝福，因為你將見賜更大的福報。」

文章內容獲張欣欣授權轉載。

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責任編輯︰王明芳