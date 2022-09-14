【施政報告2022】民主黨倡明年1月起向市民派發1.2萬消費券　建議取消戶外地方戴口罩規定

▲ 民主黨今（14日）發佈《施政報告》建議書，認為現時區議會制度不用作出改變。（陳葆琳攝）

民主黨今（14日）發佈《施政報告》建議書，提出取消戶外地方戴口罩的規定、海外及台入境人士隔離安排與「回港易」及「來港易」看齊，並建議由2023年1月起，向市民派發1.2萬元消費券。

民主黨主席羅健熙表示，該黨傾向就住個別政策及具體舉措，稍後嘗試約見各政策局的官員交流，說服他們接納。該黨建議，一次過或分數次向所有香港永久性居民派發1.2萬元消費券，即平均每月派發1,000元消費券，並可以用於繳交水、電、煤等公共服務費用，以協助市民生活開支及持續刺激經濟。

另外，民主黨亦提及，長遠而言，香港應該盡快撤銷所有入境限制。該黨醫療政策發言人袁海文指出，當本地感染風險遠低過外面，實施隔離及檢疫方為恰當，以堵截及減慢病毒傳播，反問「很明顯現時這個極重要的功能做不到，為何要有這些限制？」

民主黨又指，現時區議會選舉制度有效反映基層市民就社區事務的看法，不用作出改變。羅健熙表示，市民透過一人一票選出區議員，最能夠直接反映民意，認為區議會的選舉制度，並無改變的需要，「希望政府可欣賞或尊重這個選舉制度帶給我們的一些不同政治光譜的人，均有機會當選，將個聲音反映在議會內。」

對於早前民政及青年事務局局長麥美娟指，不排除將目前分區、防火、滅罪三個由政府委任的委員會加入新區域組織，羅健熙回應指，對於市民而言，選票可以最直接呈現對區議員的評價，進行制衡及監察。至於該黨未來會否考慮參加區議會選舉？他說，「制度不變我們一定繼續，要變的話，則要視乎提出的方案是怎樣」。

被問及連任主席的意願，羅健熙則稱：「我初步與黨友交流的時間，我願意繼續頂着呢個位」，但承認現時涉及的刑事案件，會影響這個決定。

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記者：陳葆琳