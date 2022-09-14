【港區國安法】支聯會案李卓人何俊仁否認控罪　案件將交付高院處理

▲ 何俊仁早前於高院獲批准保釋，今到西九龍裁判法院應訊。（梁錦麟攝）

已解散的支聯會、前主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，3人均否認控罪，鄒在完成初級偵訊後已作交付。其餘被告今（14日）於西九龍裁判法院作提訊日，裁判官將支聯會、李及何交付至高等法院審理，何續准保釋候訊。

裁判官於庭上表示撤銷傳媒報道限制，又指支聯會未有答辯，李及何表示不認罪，因此3名被告將一同交付至高等法院審理，何獲准續保釋，李則繼續還押，同案被告鄒幸彤早前已完成交付程序，今亦被帶到庭上旁聽。

資料顯示，早前鄒於初級偵訊中稱控方證據有重大缺漏，不足以交付高院已作交付，裁判官最終裁定控方證據足以將鄒幸彤面對的控罪交付審訊，下令將她交付高院審訊。

本案被告包括香港市民支援愛國民主運動聯合會、工會幹事李卓人（64歲）、律師何俊仁（70歲）和大律師鄒幸彤（36歲），被控違反《港區國安法》第22及23條，即1項煽動他人顛覆國家政權罪。

控罪指，被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間（包括首尾兩日），在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻，破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：梁錦麟