【運動健將】14歲「美心妹妹」入選U15壘球港隊　運動激勵學業英數成績大躍進

▲ 「美心妹妹」Celine楊鎧凝現年14歲，入選U15壘球港隊好叻女！

一代「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）自3歲起拍廣告，成為當年炙手可熱的童星。現已14歲的Celine自步入青春期後減產專心讀書，並把握空餘時間接觸多項運動，經篩選後決定全力發展壘球、溜冰及冰壺運動。當中Celine玩壘球短短2年，已入選香港U15壘球隊，相當叻女！

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壘球源於美國芝加哥，是從棒球演變而來的運動，故兩者的基本規則和形式十分相似。與棒球相比，壘球的球場面積較小，球較大，但球棒較輕巧，更加適合男女老幼。

▲ Celine上月協助球隊贏得U15分齡賽女子組亞軍。（受訪者提供相片）

受爸爸及動漫影響愛上

Celine與媽媽Katherine接受TOPick訪問談及玩壘球的經過，由於爸爸經常在家裏看棒球比賽，加上Celine喜愛日本動漫《鑽石王牌》和《棒球大聯盟》， 適逢康文署有壘球初級班，有見規例及運動方式像棒球，於是報名參加，幻想自己也可以成為一個出色的球手。

完成初級班後，Celine見香港壘球總會招募U15新隊員，須經過遴選訓練。Celine解釋當時的遴選經過，「主要看短跑速度、投球力量、打擊時會否害怕壘球高速拋向自己等，當我被認為有潛質後，便當上見習生入隊，教練觀察一段時間決定我所打的位置。」

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教練讚聲大大有凝聚力

Celine獲教練挑選成為U15港隊隊員，現時擔任二壘手，即負責防守二壘的球員，8月時她協助球隊贏得U15分齡賽女子組亞軍。有時她也會以U15港隊隊員身分，被借調到其他校隊作協助隊員之用。媽媽讚揚女兒在短時間入選港隊兼奪標，全賴個人努力和認真積極的態度。

教練對我們說她很有凝聚力，其實初初入隊她打得不太好，但她很努力學習，到現在終能成為正選，而且她是全隊最大聲的人，所以好有凝聚力！

成為少女後，Celine的聲線依然響亮，惟不再是以前的「高八度」，添了一份成熟。現正讀中華基督教會基道中學中三的Celine，課程開始深奧多功課，現只集中玩壘球、溜冰及冰壺，除了前者之外，Celine亦有7年溜冰經驗，今年開始玩冰壺，日前她更贏得「香港冰壺杯2022」U16冠軍！

▲ Celine日前贏得「香港冰壺杯2022」U16冠軍。（Celine's IG圖片）

現時Celine主要在星期五晚及星期六上午訓練，如有比賽需要，或會再加兩晚操練。由於疫情關係，學校是半天上課，下午回家做功課溫習後，尚有很多時間出門訓練，所以Celine認為時間上應付到學業與運動。

考慮做KOL與兼職運動員

Celine不論在運動及演藝上均極具潛質，會否跟隨一些明星運動員作雙線發展，或當上全職運動員或藝人？Celine明言未有打算，始終自己還是新手，加上壘球並非主流運動，所以轉全職運動員的可能性很低。

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她很佩服隊中的哥哥姐姐，能兼顧事業及運動，自己寧願做KOL比較輕鬆，時間比較彈性，可以遷就港隊訓練時間；反之娛樂圈的工作時間不定時，如果入娛圈兼做運動員是不可能的。

女兒對運動的認真，遠遠超乎父母的想像。媽媽Katherine坦言，丈夫原以為女兒只是三分鐘熱度，想不到她一直堅持，高峰期更是一星期練足4天，訓練出席率高達100％。「最後她得到教練認同，安排她借調到別的校隊作賽，就知道她是認真了，作為家長只能默默背後支持。」

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英數成績由包尾到名列前茅

不少家長認為做運動員沒有前途，現實中能誕生幾多位張家朗、何詩蓓？Katherine沒有想得太長遠，只要子女喜歡，她就會支持，尤其見到正兼顧運動的Celine，學業成績反而進步了，「有時小學英文數學會全班包尾，現在全班名列前茅。時間管理也是她成長上的一種經歷，如將來應付DSE變得繁忙，那時候再調整吧。」

Katherine與丈夫支持女兒玩任何運動和興趣，最重要是不能學壞，並有基本學識立足社會。她認為語文相當重要，做運動員有機會與其他地區人士交流，故最低限度要說好兩文三語。

現在她還在學日語，已考獲N4級，她自己還開玩笑說要跳級挑戰N2。我只是告訴她現況，不用強迫，自己也會主動學習。

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記者︰林綺玲